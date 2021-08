"Quando sei limitato dalle tue finanze, devi dire: 'Queste sono le mie opzioni.' Se ottieni supporto, le tue opzioni si aprono. Penso che il progetto si tradurrà in prestazioni migliori. Con più supporto puoi essere un'atleta migliore, una persona migliore, una madre migliore. È davvero difficile bilanciare l’essere una mamma e un’atleta professionista e la realtà è che c'è un certo livello di supporto finanziario e di sicurezza che è necessario per poterlo fare."

Con queste parole rilasciate alla CNBC Allyson Felix aveva illustrato i dettagli del suo programma di sovvenzioni di 200.000 dollari per aiutare a coprire i costi per l'assistenza all'infanzia per le mamme-atlete a Tokyo: “A livello fisico le atlete possono tornare a gareggiare anche 10 mesi dopo un taglio cesareo – spiegava la campionissima - ma il problema è a la grave mancanza di sostegno a livello di finanziamenti, servizi e strutture per la maternità. Non si tratta solo di talento, di grinta, di mettercela tutta”. Una questione centrale per la Felix che due anni fa era stata costretta a partorire con un cesareo d'urgenza la figlia Camryn, nata prematura (la bambina aveva poi dovuto passare il primo mese di vita in terapia intensiva).

Poi è arrivato il suo appuntamento con la storia, quella sportiva, per la campionessa stelle e strisce 35enne dal cuore d'oro. L’ha centrato quell’appuntamento, eccome, conquistando uno storico bronzo nei 400 metri piani utile a portare il suo personale bottino a dieci (!!) medaglie olimpiche: nessuna mai come lei, che da Atene 2004 ormai non sbaglia un appuntamento andando sistematicamente a podio a cinque cerchi. Immensa Allyson, dentro e fuori dalle piste. Del resto se la chiamano GOAT (Greatest of All Time) un motivo ci dovrà pur essere...

