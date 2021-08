Atletica

OLIMPIADI, ATLETICA, INGEBRIGTSEN NUOVO RE DEI 1500: VOLATA MICIDIALE CHE VALE RECORD OLIMPICO

TOKYO 2020 - Classe 2000, tanta benzina da spendere: Jakob Ingebrigtsen fulmina tutti in volata dei 1500 metri conquistando l'oro per la Norvegia. Alle sue spalle il kenyota Cheruiyot e un sorprendente Kerr per la Gran Bretagna.

