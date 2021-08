Il quartetto della 4×100 maschile è stato premiato con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi si è svolta la cerimonia, gli azzurri sono saliti sul gradino più alto del podio e hanno fatto suonare l’Inno di Mameli. L’Italia fa festa grazie a Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu che si sono inventati un’autentica magia. La staffetta veloce firma il record nazionale (37.50) e passa alla leggenda. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri ai microfoni della Rai subito dopo la premiazione.

MARCELL JACOBS: “Adesso che abbiamo le medaglie al collo forse iniziamo a capire qualcosa. O meglio io le guardo, ma non ho ancora bene idea di cosa sia successo. Siamo qui per celebrare la staffetta, siamo un gruppo fantastico, abbiamo riscritto la storia, ora anche americani e giamaicani sanno che ci siamo noi. Grazie a tutti gli italiani che ci hanno incoraggiato e hanno creduto in noi“.

ESEOSA DESALU: “Abbiamo fatto quaclosa di straordinario e leggendario. Continuerò a guardare questa bella medaglia, probabilmente ci dormirò“.

FILIPPO TORTU: “Pensavo di piangere più oggi di ieri, probabilmente ho finito le lacrime. C’era la gioia di aver coronato quel sogno che mi fa vivere di sport. Saperne di fare parte… Poi vedere i miei compagni, la nostra curva tutta italiana… è stato tutto. Vedere tutti, non potevo non piangere“.

LORENZO PATTA: “Sono una persona normalissima, solo con una medaglia d’oro al collo. Impareranno a conoscermi piano piano, sono ancora giovane. Devo dire grazie ai miei compagni che mi hanno portato verso questo traguardo, spero che ce ne saranno tanti altri con loro“.

