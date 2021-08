Marcell Jacobs è senza alcun dubbio il personaggio-copertina dell'Italia a Tokyo 2020: due ori, uno nei 100 e uno nella 4x100, 5 record italiani in altrettante volate ("Vero! Non ci avevo pensato"). Il portacolori azzurro della cerimonia di chiusura ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue emozioni alla fine di un cammino pazzesco.

Speravo in un messaggio di Usain Bolt: nell’albo d’oro dei 100, dopo il suo nome, compare il mio. Direttamente, però, non si è fatto sentire

Pressione

"Solo per la semifinale dei 100 che era una finale anticipata. La mia mental coach mi ha tranquillizzato. Una volta raggiunta la finale, mi sono solo divertito tanto".

Scarpe e pista

"Ha inciso più la seconda, e non mi scandalizzo: è il frutto dell'evoluzione tecnologica. C'è sempre stata, generazione dopo generazione".

Tortu

"I ruoli si sono invertiti, ora tiro io. Nel passaggio può darsi che qualcosa abbia incrinato la fiducia reciproca. Un saluto mancato, un complimento non fatto. Ma conosco bene Filippo, lo stimo e so che certe cose non arrivano direttamente da lui. E dopo quello che ha fatto in finale..."

Il rapporto con Spazzini (nutrizionista indagato)

"Lo conosco da anni. (...) Quando nel settembre scorso ho preso a collaborare con lui, non sapevo dell’indagine. Diversamente avrei lasciato perdere. (...) Quando ho saputo la situazione, tramite anche l’intervento di un legale, una lettera ha risolto una scrittura privata che regolava il nostro rapporto. (...)Dopo i 100, conoscendomi da una vita, si è fatto prendere dall’entusiasmo e ha sostenuto di esserci anche lui nel mio team. Non è così e gli è stato chiesto di cambiar rotta. Oltre che di rimuovere tutti i suoi post che affermavano cose del genere".

