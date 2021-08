JuVaughn Harrison si è reso protagonista di un’impresa strepitosa alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo statunitense si è infatti qualificato alla finale di salto in lungo e alla finale di salto in alto! Due specialità così differenti nell’atletica leggera, ma che questo fenomeno di 22 anni riesce a interpretare ai massimi livelli, tanto da risultare tra i migliori 12 in entrambi i casi. Il ribattezzato “Mister Jump” è esploso lo scorso 27 giugno ai Trials di Eugene: 2.33 nell’alto e 8.47 in lungo, tutto nel giro di appena sei ore! Sembra che davvero venga da un altro pianeta: l’ultimo americano ad avere disputato le gare in entrambe le specialità ai Giochi fu Jim Thorpe, ma bisogna risalire al 1912.

Il nativo di Huntsville (Alabama) potrebbe battagliare per le medaglie a cinque cerchi, vista la sua competitività: con le misure siglate poco più di un mese fa si salirebbe quasi sicuramente sul podio ai Giochi. Nei turni eliminatori ha dimostrato di essere in ottima forma, anche se potrebbe pagare il peso delle gare ravvicinate: oggi disputerà la finale dell’alto (ci sarà anche Gianmarco Tamberi), domani toccherà alla prova in estensione (con Filippo Randazzo). Di sicuro l’atletica leggera ha trovato un eclettico personaggio di cui aveva tremendamente bisogno.

