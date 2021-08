Non solo Marcell Jacobs, ma una staffetta tutta da seguire. L'oro olimpico dei 100 metri piani é tornato in pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Italia ha disputato una ottima semifinale nella 4 x 100 maschile, strappando il pass per la finale con il quarto tempo complessivo (37.95, nuovo record italiano), dietro a Giamaica, Cina e Canada. La finale sará alle 15.50 ora italiana venerdí 6 agosto.

La composizione del poker azzurro

Prima frazione per Lorenzo Patta, quest'anno autore di un notevole 10.13 a Savona e desideroso di aprire bene la prova, per poi passare il testimone a Marcell Jacobs. La terza frazione va nelle mani di Eseosa Desalu, eliminato nei giorni scorsi in semifinale nei 200 metri ma indubbiamente la massima garanzia anche per affrontare la curva. La chiusura resta affidata a Filippo Tortu (semifinalista sui 100), com'è sempre stato da quando siglò il 9.99 del record italiano poi progressivamente demolito da Marcell Jacobs (autore del record europeo di 9.80 nella finale di domenica 1° agosto). L'escluso rispetto alle ultime uscite è Davide Manenti.

La 4x100 italiana festeggia l'accesso alla finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Gli avversari nella staffetta 4 x 100 maschile

Con gli USA eliminati a sorpresa, la grande favorita rimane la Giamaica, formazione che si é qualificata con il miglior tempo per la finale. Occhio a Cina, Gran Bretagna e Canada, anche se c'é la netta sensazione che per le medaglie ci sarà vera bagarre e che l'Italia sarà lí pronta a giocarsela.

Quando e dove vederla

La La finale sará trasmessa da Discovery+ e da Eurosport alle ore 15.50 di venerdí 6 agosto. Sarà la gara che chiuderà il programma di atletica nella giornata.

