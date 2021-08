Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 5a giornata | Sessione mattutina 01:49-05:37 Live

Ore 2.57

Terminate le qualificazioni. Volano in finale del salto triplo maschile: Pichardo, Er, Zhu, Napoles, Triki, Scott, Dallavalle (settimo con 16.99), Claye, Ihemeje (nono con 16.88), Fang, Raffin e Zango. Fuori invece Bocchi. La finale é in programma il 5 agosto alle 4 italiane.

Ore 2.50

Ora é tornato il sole su Tokyo. Non piove piú. Inizia la prima delle sei batterie dei 400 metri donne. Non ci sono italiane in gara.

Ore 2.46

Aggiornamento sul salto triplo. Vanno in finale in primi 12 di questa qualificazione. Al momento Dellavalle é settimo con 16.99, Ihemeje é nono con 16.88, Bocchi é tredicesimo con 16.78. Miglior salto provvisorio del portoghese Pichardo (17.71).

Ore 2.41

Nel frattempo é iniziata anche la qualificazione del lancio con giavelotto donne. Miglior lancio finora della polacca Maria Andrejczyk (65.24). Non ci sono italiane in gara.

Ore 2.33

Terminata anche la terza batteria dei 1500 uomini. La vince il britannico Jake Heyward con 3'36''.14. Non c'erano italiani nemmeno in questa terza qualificazione. Definiti i 18 che parteciperanno alle semifinali. Miglior tempo delle batterie per il belga Debjani.

Ore 2.24

Nel triplo uomini invece ricordiamo che i primi 12 di queste qualificazioni accedono alla finale. Al momento gli italiani sarebbero tutti dentro.

Ore 2.21

Piú lenta la seconda delle tre battierie dei 1500. La vince il kenjano Abel Kipsang (3'40''68). Dietro di lui l'americano Centrowitz e il britannico Wightman. Ricordiamo che i primi sei di ogni batteria accedono alla semifinale.

Ore 2.16

Il belga Ismael Debjani vince la prima batteria dei 1500 metri uomini. 3'36'' netti per lui. Dietro di lui il kenjano Cheruiyot.

Ore 2.10

Occhio quindi ad Andrea Dallavalle, Tobia Bocchi e Emanuel Ihemeje nel salto triplo. I tre azzurri hanno iniziato le qualificazioni. Primo salto a 16.99 per Dallavalle, a 16.88 per Ihemeje, a 16.78 per Bocchi.

Ore 2.00

Inizia una nuova giornata di Atletica allo stadio Olimpico di Tokyo. Piove a dirotto. Subito qualificazioni del salto triplo uomini e batteria dei 1500 metri uomini.

