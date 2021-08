Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 6a giornata 01:50-05:28 Live

Ore 2.38

Primi lanci nel giavellotto. Davanti a tutti l'indiano Neeraj Chopra, che ha gia raggiunto la misura per la finale (86.65 per lui). Secondo uno dei favoriti, il finlandese Etelatalo (84.50). Anche lui giá in finale.

Ore 2.23

Grande tempo in batteria dei 100 uomini del decathlon per Damien Warner (Canada): 10.12 per lui, tempo che vale una semifinale nei 100 metri in generale. Lui il migliore delle 3 batterie e lui il grande favorito per l'oro in generale. Non ci sono italiani in gara.

Ore 2.15

Iniziate le qualificazioni alla finale del lancio con giavellotto uomini. Non ci sono italiani in gara. Al via anche le prime batterie dei 100 metri del decathlon e dei 100 metri ostacoli dell'Heptathlon donne.

Ore 2.05

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta delle gare mattutine dell'Atletica. Si parte con il decathlon, poi le qualificazioni del giavellotto uomini, infine le semifinali dei 110 ostacoli uomini (dove c'é il nostro Dal Molin). Attesa per la finale dei 400 ostacoli donne, con la grande sfida McLaughlin-Russell.

