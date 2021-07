Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 1a giornata | Sessione serale 00:00:00 Replica

Ore 14:00 - Barega oro, Crippa 11°

Vince BAREGA con una progressione mostruosa, crono stoppato a 27:43.22 !!! Batte il primatista mondiale Cheptegei addirittura, terzo Kiplimo! Crippa ha mollato nel finale dopo aver resistito a lungo con i migliori. L'azzurro chiude undicesimo con il suo stagionale di 27:54.05. Peccato per la flessione del penultimo giro ma Yeman ha dato davvero tutto e francamente il podio era fuori portata. Oro Etiopia, argento e bronzo UGANDA.

Ore 13:52 - Crippa lotta

Gruppone compatto ai 7mila e Crippa c'è!!! Yeman addirittura sale di colpi e guadagna qualche posizione!

Ore 13:45 - Yeman in corsa!

Yeman Crippa nel gruppone ai 4000, gara piuttosto tattica. Bene l'azzurro, gamba "buona" in questo avvio... Ugandese KISSA a menare le danze davanti

Ore 13:35 - Derkach eliminata

Nulla da fare per la Derkach, il 13.90 non l'è valso l'accesso in finale. Azzurra ai saluti!

Ore 13:30 - Crippa in pista!

Yeman Crippa in pista! E' il suo momento, finale dei 10000 metri per l'azzurro. Si cerca l'impresa storica!

Ore 13:30 - Italia eliminata nella staffetta!

ITALIA ELIMINATA NELLA STAFFETTA MISTA!! Grossa delusione questa, ci presentavamo da campioni mondiali in carica! Primi degli esclusi, nonostante il record nazionale di Edoardo Scotti, Alice Mangione, Rebecca Borga e Vladimir Aceti.

Ore 13:10 - Staffetta mista!

Ci siamo, staffetta mista azzurra in pista! CLAMOROSA ELIMINAZIONE USA nella prima batteria.

Ore 12:50 - Derkach lotta per la finale del triplo

Si migliore Dariya Derkach ma non basta! 13.73 per l'azzurra che rimane out dal recinto delle finaliste!

Ore 12:40 - Battocletti vola in finale!

Show di Nadia Battocletti nei 5000!!! Bellissima gara e progressione fantastica nel finale! L'azzurra firma il record personale a 14'55''83 e vola in finale! Splendida terza nella seconda batteria! FINALE 2 AGOSTO ALLE 14:40!

12:25 - Hassan controlla, azzurre in gara

Prima batteria controllata dalla campionessa olandese Sifan Hassan, prima al traguardo; ora seconda batteria con Nadia! Situazione triplo: Dariya nona nel gruppo A di qualificazione con 13.69. Serve 14:40 per la finale immediata, oppure entrare nelle prime 12.

Ore 12:00 - Kick off!

Comincia il programma dell'atletica leggera amiche ed amici di Eurosport, sessione serale a Tokyo! Si parte con 5000 metri e salto in lungo. Dariya Derkach impegnata nelle qualificazioni del salto triplo, Nadia Battocletti nella seconda batteria dei 5000 metri.

