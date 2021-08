Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 6a giornata | Sessione serale | Pista 11:49-15:02 Live

12:45 - 400 e Alto

In scioltezza Miller-Uibo e Allyson Felix in finale nei 400 metri piane donne, due grandi personaggi a Tokyo. Prosegue intanto il Decathlon, siamo al salto in alto. Guida Damian Warner (Canada) con 3788 punti totali

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano 02/08/2021 A 05:14

12:20 - Sabbatini out con onore

4:02.25 per Gaia Sabbatini che va al personale sui 1500 femminili! Strepitoso il crono! Non basta però per la finale, è la seconda delle escluse la giovane azzurra, 22enne di Teramo.

Decathlon, brutto infortunio

Decathlon, brutto infortunio: atleta cade di testa nel salto in lungo

Ore 12.00

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta delle gare serali dell'Atletica! Concorso del Decathlon in corso, ma anche 1500 femminili!

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora!

Gli ori meravigliosi di Jacobs e Tamberi: che festa a Casa Italia

Tokyo 2020 Decathlon, brutto infortunio: atleta cade di testa nel salto in lungo 2 ORE FA