01:28

Passaggio ai 38 km. Tomala ormai ha circa 2'30" di vantaggio. Difficile che qualcuno da dietro possa riuscire a riprenderlo.

01:24

Squalificato anche Barrondo, che marciava veramente male.

01:18

Ritiro anche per Haukenes, molto in difficoltà già in precedenza. Agrusti è stato risucchiato dal secondo gurppo intanto ed è a 3:18 dal polacco.

01:12

Passaggio ai 35 km per Tomala, gli altri transitano con 1.46 di distacco dal leader polacco.

01:06

Ritiro anche per il messicano Palma. Al momento i fuori gara sono quattro: tre ritiri e una squalifica.

01:00

Bella l'azione di Agrusti ora! Andatura fluida e passo spedito, sembra intenzionato ad andare a riprendere il primo gruppo di inseguitori.

00:56

Attacco netto del polacco Tomala, che ora ha decisamente allungato il passo per prendere il largo e andare in fuga.

00:52

Transito ai 30 km. Tomala ha preso circa 10 secondi di vantaggio sul gruppone, mentre Agrusti si è preso del vantaggio sul gruppo degli inseguitori insieme a Rew. ritirato purtroppo Marco de Luca.

00:50

Si ritira dunque senza medaglie olimpiche (era la sua ultima gara) Yohann Diniz. La gara va avanti, Tomala cerca di prendere il largo. Nel frattempo arriva la prima squalifica: Smolonkis, che aveva già scontato il penalty time, ha ricevuto la poposta di squalifica definitiva e deve lasciare la gara.

00:45

Diniz si ferma di nuovo e stavolta si siede sul gradino del marciapiede. Stavolta sembra proprio che stia male e il gesto che fa con le mani lascia pensare a un ritiro definitivo.

00:42

Siamo ai 28 km. Il gruppo di testa mantiene il suo ritmo, gli inseguitori continuano a perdere terreno e ora sono circa a 1 minuto. Diniz si è fermato un'altra volta e ora insegue il secondo gruppo.

00:32

Ammonizione per Diniz, che dopo tutti i numeri che ha già fatto ora è tra il primo e il secondo gruppo.

00:25

Nel gruppo di testa ci sono 22 persone. I nostri sono ancora nel gruppo dietro, ora staccato di circa 40 secondi. Diniz, che è rientrato nel primo gruppo, ha sbagliato strada ed è andato a sbattere contro uno dei tavoli. Va beh...

00:20

Dopo 20 km di fatiche e caldo (perché fa già caldo) adesso a guidare il gruppo c'è Tomala. Nel secondo gruppo, a circa 30", ci sono i nostri Caporaso e Agrusti, mentre de Luca è in coda cn oltre 3'30" di distacco.

00:10

In questa prima ora e mezza è accaduto un po' di tutto: ci sono state diverse proposte di squalifica, il cinese Luo Yadong in fuga per diversi km e poi ripreso da poco, ma soprattutto uno dei favoriti, Yohann diniz, che ha dato spettacolo con un agara a elastico che ha toccato sia la prima, sia l'ultima posizione, e attualmente si attesta più o meno nel mezzo. Ha persino effettuato un rifornimento fermandosi, cosa sconsigliatissima per gli sport ciclici perché si perde il ritmo e si altera il tipo di metabolismo muscolare (dall'aerobico si ritorna inevitabilmente all'anaerobico), creando dei danni a livello anche prestativo.

00:05

La gara è già iniziata da un'ora e mezza: gli atleti sono stati fatti partire alle 5:30 giapponesi (le 22:30 italiane) per evitare l'avanzata del caldo umido, che con una prova di circa quattro ore può comportare problemi fisici anche seri.

00:00 - La 50 km di marcia

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della 50 km di marcia, gara maschile destinata a scomparire dal programma olimpico. E' in assoluto la più dura del calendario.

