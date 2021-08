Ottima prova per Luminosa Bogliolo che ha tagliato il traguardo in quarta piazza la seconda semifinale dei 100 ostacoli femminili delle Olimpiadi di Tokyo. Se l’azzurra non è riuscita a centrare l’obiettivo della finale ha fatto segnare il record italiano con il tempo di 12”75.

Bogliolo ha avuto una buona reazione allo start. L’azzurra è riuscita poi a trovare il giusto ritmo e la meccanica ideale per superare brillantemente gli ostacoli e allo stesso tempo a esprimere tutta la sua potenza. Il risultato finale, nonostante l’eliminazione, non può che renderla felice.

La migliore nella seconda semifinale dei 100 ostacoli femminili è stata la giamaicana Britany Anderson che ha fermato il cronometro sul tempo di 12”40 candidandosi ad una medaglia. Alle sue spalle la statunitense Kendra Harrison qualificata in finale in 12”51.

Bogliolo può ritenersi più che soddisfatta della sua Olimpiade. L’obiettivo finale è rimandato a Parigi 2024 e se questi sono i presupposti l’azzurra potrà regalare grandi emozioni.

Le parole di Luminosa dopo la gara

“L’ho sfiorato per due anni, l’ho cercato, mi ha dato tanto da fare, tantissimo da impegnarmi. Mi ha dato un obiettivo. Ora non ho più il pensiero del cronometro ma soltanto di inseguire tutte le mie avversarie” – ha dichiarato la ligure in un comunicato stampa della FIDAL.

“Fuori di otto centesimi? Neanche lo sapevo e un po’, sì, cavolo, mi dispiace! Ma sono ancora incredula – ha così commentato il suo record italiano – I Mondiali di Doha mi sono serviti tantissimo, mi hanno cambiata la vita, la filosofia, tutto. Le batoste aiutano. Cosa cambia da stasera? Nulla, sono la solita, non mi stravolge, ho ‘solo’ un record italiano che forse durerà, forse non durerà, non lo so: spero però che questo record mi dia un bel cartellino da visita per tutti i meeting”.

Infine si è lasciata andare ad una questione molto più personale e sentimentale: “La dedica è per il mio allenatore storico Pietro Astengo che ci ha lasciati qualche anno fa: ogni volta che ci penso piango. Volevo portare un altro record a lui e alla nostra Alassio, dopo quello di Emanuele Abate, che Paolo Dal Molin ha appena migliorato. Se ad Alassio abbiamo battuto due primati, è merito suo. E certamente di Ezio Madonia che ha imparato tanto da lui, e di Antonio Dotti che mi segue sempre. È un gran momento per l’atletica italiana, sono tre anni che sta cambiando qualcosa, facciamo gruppo, siamo una squadra incredibile, tifiamo l’uno per l’altro”.

