Immenso Eliud Kipchoge. Ci sono pochi aggettivi ormai per definire il mostro sacro della maratona, perché le parole non bastano per descrivere ciò che fa. Il kenyano è oro olimpico nella maratona come già a Rio 2016 dopo una gara condotta in scioltezza totale. Argento in volata per l’olandese Abdi Nageeye, bronzo per il belga Bashir Abdi.

La gara parte lenta in quel di Sapporo e infatti per buona parte della gara non si fa particolare selezione. Poi caldo e umidità cominciano a farsi sentire e si inizia coi ritiri, tra cui anche Kiprotich, campione olimpico di Londra 2012. Nel gruppo di testa ci sono i kenyani e i nostri Eyob Faniel e Yassine Rachik.

Rachik, però, si stacca dopo 15 km e perderà progressivamente terreno. Problemi per lui, che si ritirerà dopo la metà della gara.

L’andatura si mantiene blanda, ma ai 25 km uno degli uomini di testa, Do Nascimento, si accascia a terra per un malore ed è costretto ad abbandonare la corsa, dopo aver già avuto un mancamento pochi metri prima.

Ai 30 km in testa sono in otto: già staccato anche Faniel, davanti proseguono a fare l’andatura i tre kenyani, ma due minuti dopo arriva la svolta nella gara. Kipchoge decide che è arrivato il momento di fare la differenza e aumenta il ritmo. Dietro provano a non lasciarlo andare via, ma è impossibile.

La medaglia d’oro è dunque vinta qui, già 12 km prima dell’arrivo. Kipchoge se ne va, con un’andatura meravigliosa e composta, il passo elastico e una frequenza incredibile, mentre alle sue spalle si decide tutto. Prima restano in tre (con Cherono che non riesce a mantenere il passo, mentre Kiproge si era già staccato), poi diventano quattro quelli che possono lottare per le medaglie: Abdi, Cherono e Lamdassen inizialmente, poi si aggiunge anche Nageeye.

Del finale di Kipchoge c’è poco da raccontare: arriva al traguardo fresco e sorridente e si mette in posa per i fotografi, come se si fosse fatto una corsetta di 20 minuti al parco, e invece ha già corso esattamente per 2:08.38.

La gara nella gara è per le altre medaglie: in prossimità del traguardo parte Nageeye e incita gli amici (perché sono della stessa squadra) che sono con lui a fare la volata. Gli sta dietro solo Abdi, che però non lo raggiunge e quindi sarà bronzo, accasciandosi poi al traguardo stremato da caldo e crampi.

Eyob Faniel chiude 20° a 6’33, mentre El Fathaoui è 47° a 11’06”.

