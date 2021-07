La staordinaria impresa di Marcell Jacobs, capace di stampare un favoloso 9"94 nella sua batteria dei 100 metri olimpici che vale il nuovo primato italiano, rimarrà una delle pagine azzurre più belle di questi Giochi di Tokyo 2020. E adesso l'azzurro, che ha dato la sensazione di essersi presentato alle Olimpiadi in una condizione psico-fisica smagliante, può stupire ancora inseguendo quello che - senza troppi giri di parole - lui stesso aveva etichettato come l'obiettivo della vigilia: qualificarsi alla semifinale dei 100 metri.

JACOBS 9"94 DA SBALLO, RECORD ITALIANO DEI 100M RISCRITTO

Tokyo 2020 Jacobs da record nei 100m, è 2°. Ok Tortu e Randazzo 5 ORE FA

L'Italia adesso può pensare in grande

L'atletica leggera italiana ha in questo momento anche il nome e il volto di Filippo Tortu: lui la semifinale dei 100 metri se l'è guadagnata in modo più sofferto e meno roboante rispetto a Jacobs, ovvero da ripescato. Ma nulla toglie al suo 10"10 che potrebbe essere ritoccato e migliorato nel prossimo step. La giornata di domenica 1 agosto, quindi, ha già un sapore speciale per i nostri colori. L'attesa ora è proiettata alle semifinali dei 100 metri con Jacobs e Tortu in pista uno dopo l'altro nel giro di una manciata di minuti.

"MA COSA HA FATTO?": JACOBS DA RECORD, LA GIOIA DEI COMMENTATORI

Jacobs e Tortu: data e orario delle semifinali

100 metri, semifinale con Filippo Tortu - Domenica 1 agosto ore 12.23 (ora italiana)

100 metri, semifinale con Marcell Jacobs - Domenica 1 agosto ore 12.31 (ora italiana)

TORTU C'È! IN SEMIFINALE DA RIPESCATO, CON 10"10

Finale dei 100 metri: data e orario

La finale dei 100 metri, uno degli appuntamenti tradizionalmente più sentiti e attesi alle Olimpiadi, è in programma sempre domenica 1 agosto alle 14.50 ora italiana. La gara segnerà la conclusione della sessione serale di atletica e assegnerà una delle medaglie più ambite. Il record del mondo e quello olimpico sulla distanza hanno lo stesso padrone, Usain Bolt, che ha scritto la storia con i suoi 9"58 e 9"63. La speranza, naturalmente, è quella di vedere i colori italiani rappresentati anche nell'atto conclusivo.

Finale dei 100 metri: domenica 1 agosto ore 14.50 (ora italiana)

Dove vedere tutte le gare in diretta?

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Salto in alto

Tokyo 2020 L'atletica a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 09:15