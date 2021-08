In principio le accuse sull’utilizzo di scarpe ultramoderne, poi ialimentati mezzo stampa inerenti al doping , ora i fari puntati sul presunto nutrizionista personale: non si placa la macchina del fango internazionale su Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri senza macchia alcuna al momento in cui scriviamo.

Non basta l’evidenza dei 18 controlli antidoping certificati e superati nel solo 2021, ora non basta nemmeno l’evidenza del cessato rapporto di collaborazione tra Marcell e il nutrizionista indagato dalla polizia per traffico di steroidi anabolizzanti., rovistando senza soluzione di continuità nel torbido nel tentativo di sbattere il mostro in prima pagina : uno sport in cui Inghilterra e Stati Uniti potrebbero tranquillamente ambire alla medaglia d’oro considerando il clima imperante.