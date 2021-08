Lamont Marcell Jacobs si è fatto trovare pronto. Dal punto di vista “prestativo” con il ritocco del Nel momento del dunquesi è fatto trovare pronto. Dal punto di vista “prestativo” con il ritocco del record italiano a 9’’94 sul proscenio più importante del globo ma soprattutto dal punto di vista mentale. È questa la vera chiave di volta della stagione del velocista azzurro nato in Texas.

La svolta

Il lavoro fatto con il mental coach Nicoletta Romanazzi, gli estenuanti allenamenti con mister Paolo Camossi, la completa armonia agguantata in ambito familiare: tutti fattori che hanno contribuito a far svoltare l’ex saltatore in lungo di Desenzano del Garda. Che ha quasi per magia cancellato il suo annoso tallone d’Achille: soffrire la tensione della gara, non riuscire a esprimere tutte quelle che erano le sue potenzialità da diamante grezzo, da talento naturale forgiato grazie alle fibre made in USA ereditate dal padre

Tokyo 2020 L'atletica a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 09:15

JACOBS 9"94 DA SBALLO, RECORD ITALIANO DEI 100M RISCRITTO

Un 2021 impetuoso

La sua esplosione nell'ultimo anno è stata totale, roboante: il buongiorno si è visto con il titolo di campione europeo indoor a Torun con mondiale stagionale annesso a 6’’47, poi il secondo indizio è arrivato con il primato italiano a 9’’95 stampato Savona; il terzo indizio a fare una prova con il secondo miglior tempo nelle batterie di Tokyo 2020 dietro solo al formidabile De Grasse. E pensare che fino agli albori del 2021 il 26enne nato a El Paso non aveva mai ottenuto alcun risultato rilevante in ambito internazionale.

Marcell Jacobs: chi è il texano d'Italia più veloce d'Europa

Cosa aspettarsi ora?

L’impressione destata da Jacobs è stata abbacinante, soprattutto quella meravigliosa fase di lanciato. Di una elasticità e di una potenza disarmanti. Ora il paradosso è che per il nostro primatista sarà impossibile nascondersi: se già in tempi non sospetti ventilava la concreta possibilità di centrare la finale, ora non si può sottrarre dalla pur nutrita lista dei pretendenti al trono vacante di Usain Bolt. Già, ora si comincia a fare davvero sul serio ma nel novero degli outisder per il titolo a cinque cerchi non può non essere incluso Marcell, anche per i margini tuttora inesplorati e per quelle sporcature da lui stesso sottolineate ai microfoni. Tirando le fila del discorso, il podio è un traguardo alla portata, per l’oro invece si devono proprio allineare i pianeti. Per il Marcell Jacobs del 2021, tuttavia, il cielo è l’unico limite.

Jacobs: "Non ho corso benissimo, ma la pista è veloce"

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Gli appuntamenti

Semifinali: Domenica 1 agosto ore: 12:15

Finale: Domenica 1 Agosto ore 14:50

TORTU C'È! IN SEMIFINALE DA RIPESCATO, CON 10"10

E Tortu?

E poi ci sarebbe anche un certo Filippo Tortu, formidabile agonista: quel 10''10 che gli è valso il biglietto per la finale ha un peso specifico enorme. Per centrare la finale serve un miracolo sportivo ma il ragazzo classe 1998 si esalta quando la posta in palio sale e saprà estrarre il coniglio del cilindro alla bisogna. A Tokyo ha corso la sua migliore gara da tanto tempo a questa parte, vedremo se l'adrenalina gli consentirà di limare ancora qualche centesimo. Vada come vada, è un sogno potercela giocare nella gara più attesa di tutte e noi tutti lo viviamo con estremo piacere assieme ai nostri ragazzi-jet.

SPORT EXPLAINER: Gare di velocità

Tokyo 2020 Fantini in finale nel martello, Re avanza nei 400 UN' ORA FA