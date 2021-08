Un’Olimpiade per stravolgere una vita. Sì, perché i Giochi Olimpici di Tokyo verranno per sempre ricordati come quelli di Marcell Jacobs. Oltre la leggenda, oltre il mito, con due medaglie strepitose che rimarranno incise nella storia dell’atletica e dello sport, non solo italiano: oro nei 100 metri piani e oro nella staffetta 4 per 100. Negli ultimi 50 anni ci sono riusciti soltanto in cinque alle Olimpiadi: Usain Bolt, Maurice Green, Donovan Bailey, Carl Lewis e lui. E se mettiamo da parte un attimo l’assoluto spessore sportivo di tali imprese, è facile comprendere come per Jacobs questa rappresenti una vera svolta anche dal punto di vista economico.

Lamont Marcell Jacobs Credit Foto Getty Images

360 mila euro lordi per le due medaglie

Un dato è certo: tutte le medaglie d'oro di Tokyo, per quanto riguarda i premi Coni, hanno lo stesso valore. Ovvero 180.000 euro (tassati al 42%). Anche quelle dei 100 metri ovviamente e della staffetta. Un buon punto di partenza, che sicuramente aiuterà il ragazzo originario di El Paso, arruolato nella Polizia di Stato dall’ottobre 2013, da quando aveva cioè da poco compiuto 19 anni, e quindi un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

I premi previsti dal Coni per le medaglie a Tokyo 2020

Medaglia Premio (lordo) Oro 180.000 Argento 90.000 Bronzo 60.000

Ora arrivano gli sponsor

Vincere due medaglie d’oro alle Olimpiadi ha già il suo peso, figuriamoci se parliamo dei 100 metri, della gara della velocità più vista e attesa al mondo. Il ritorno di immagine di Marcell è e sarà clamoroso. Inaudito. Arriveranno nuove sponsorizzazioni, nuovi partner, quote associative, la revisione del contratto con l’intermediario Infront e le entrate derivanti dalla Runcard, la piattaforma che valorizza la community dei runner. E poi i programmi tv, le pubblicità. Ad esempio si sarebbe fatta subito viva Milly Carlucci nella veste di conduttrice e non solo di “Ballando con le stelle”, il popolare programma televisivo in onda in prima serata su Rai 1 dal 2005 per una decina di puntate all’anno. Vorrebbe Jacobs quale partecipante (non ospite occasionale) alla prossima edizione. Anche Parmigiano Reggiano, già molto vicino al mondo degli atleti di vertice, ha già contattato l’entourage del campione olimpico, che vive ancora a Desenzano del Garda con la madre.

Quanto può guadagnare? Fino a 5 milioni di euro

C’è poi il mondo “sportivo”, il suo mondo. Ci sono gli ingaggi per la partecipazione ai meeting che, quasi sempre inclusi nei circuiti che finiscono sotto l’ombrello della federazione internazionale (World Athletics), definiscono le stagioni, all’aperto e al coperto. Se lo stesso Bolt, tramite l’agenzia del suo manager, l’irlandese Ricky Simms, chiedeva e otteneva circa 150.000 euro a gara, Marcell – nome nuovo nel firmamento delle stelle mondiali - potrà presumibilmente domandarne circa la metà. Un esempio: vederlo gareggiare in Italia, a Golden Gala ed eventuali rassegne federali a parte, diventerà difficile. Si muoverà solo per 70/80 mila euro a gara. Un altro discorso riguarda lo sponsor tecnico. L’allievo di Paolo Camossi è da tempo legato al marchio Nike con un contratto che scadrà a fine luglio 2022, poco prima dei Mondiali di Eugene. È normale e scontato, però, che l’accordo verrà presto rinegoziato al rialzo. Tanto che lo staff dell’azzurro approfitterà immediatamente del meeting di Diamond League in programma sabato 21 agosto proprio in Oregon, per cominciare le trattative. E sarà proprio quello il debutto di Marcell da campione olimpico. In totale, in una quadriennio sportivo (da Olimpiade a Olimpiade, in questo caso sono tre gli anni, visto che a Parigi si gareggerà nel 2024) un velocista come Jacobs può arrivare a incassare quasi 5 milioni di euro.

Occhio ai Social: può diventare un brand

Sicuramente Jacobs metterà in mano i suoi profili social ad agenzie che si occupano di piani di comunicazioni strategici, a lunga scadenza. Il nome “Marcell Jacobs” andrà posizionato in un certo modo. I suoi followers su Instagram nelle ultime due settimane sono quintuplicati. “Crazylongjumper”, il suo nickname su quel social, ora tira moltissimo. Tramite il seguito si potranno condividere campagne pubblicitarie mirate, che porteranno ulteriore denaro nelle casse di Marcell. Insomma, il futuro è già scritto e Jacobs potrà solo godersi il suo percorso di crescita, anche economica. Non dimenticando il lato sportivo. Ha 26 anni e può fare ancora due Mondiali e un’Olimpiade ad alti livelli.

