Sydney McLaughlin trionfa nella finale dei 400 ostacoli femminili e con 51''46 migliora il record del mondo che giá le apparteneva. Oro per l'americana davanti alla connazionale Dalilah Muhammad (argento con 51''.58) e bronzo per l'olandese Femke Bol, che con 52''03 firma il nuovo primato europeo. Una finale veramente di alto livello, come era avvenuto ieri al maschile, con il super tempo Una clamorosatrionfa nella finale dei 400 ostacoli femminili e con 51''46 migliora il record del mondo che giá le apparteneva. Oro per l'americana davanti alla connazionale(argento con 51''.58) e bronzo per l'olandeseche con 52''03 firma il nuovo primato europeo. Una finale veramente di alto livello, come era avvenuto ieri al maschile, con il super tempo del norvegese Warholm (45''94).

Sydney Mclaughlin Credit Foto Getty Images

Dal Molin eliminato in semifinale nei 110 ostacoli

Purtroppo un alto 13''40 per Paolo Dal Molin nelle semifinali dei 110 ostacoli. Quarto posto per lui, con un crono rimasto decisamente distante dal suo primato italiano di 13''27, che gli avrebbe consentito di essere nel roster degli atleti della finale, considerando la classifica complessiva (ultimo tempo utile: 13''32 del britannico Andrew Pozzi). In generale molto bene Grant Holloway con 13''13, Devon Allen con 13''18 e la coppia giamaicana formata da Hansle Parchment e da Ronald Levy (13''23 per entrambi). Finale in programma il 5 agosto.

Giavellotto, terminate le qualificazioni alla finale

Terminate anche le qualificazioni alla finale del lancio del giavellotto. Tra i 12 finalisti i migliori lanci sono stati di Nadeem (Pakistan), Vadlejch (Repubblica Ceca), Weber (Germania), Chopra (India), Vetter (Germania) ed Etelatalo (Finlandia), unici sei a superare la misura fissa di 83.5 metri per accedere alla finalissima. Domani 5 agosto la lotta per le medaglie.

Decathlon maschile: Warner al comando

Il grande favorito non tradisce per ora le attese. Damien Warner (2966 punti) al comando del decathlon dopo le prime tre prove (100 metri, salto in lungo, lancio del peso). Dietro di lui il connazionale Pierce Lepage (2773) e l'australiano Ashley Moloney (2741). Nessun italiano in gara.

Heptathlon femminile: Bougard in testa

Nella mattinata di Tokyo sono terminate anche le prime due prove di Heptathlon femminile (100 metri e salto in alto). Prima per ora l'americana Erica Bougard (2157 punti), davanti alla favorita Johnson-Thompson (Gran Bretagna, 2138 punti) e alle due belghe Nafissatou Thiam e Noor Vidts.

