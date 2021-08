è successo davvero, tutto quanto! Dopo la casella "zero” ai Giochi di Rio 2016 con inevitabile esamone di coscienza collettivo annessa l’Italia è risorta dalle ceneri chiudendo al secondo posto il medagliere a sigillare la miglior spedizione azzurra della storia: 5 medaglie come a Berlino '36 e Londra '48, ma se allora i record recitarono rispettivamente 1-2-2 e 1-3-1 a Tokyo ci siamo tuffati nell'oro come novelli Paperon de' Paperoni. Fioccano dunque i "votoni" nel nostro pagellone in chiave azzurra dedicato alla Regina degli sport. Sono passati otto giorni dagli ori di Jacobs e Tamberi , quattro da quello di Stano nella 20 km, tre dalle vittorie di Palmisano e della 4x100 e ve lo possiamo confermare:Dopo la casella "zero” ai Giochi di Rio 2016 con inevitabiledi coscienza collettivo annessa l’Italia è risorta dalle ceneri chiudendo al secondo posto il medagliere a sigillare: 5 medaglie come a Berlino '36 e Londra '48, ma se allora i record recitarono rispettivamente 1-2-2 e 1-3-1 a Tokyo ci siamo tuffati nell'oro come novelli Paperon de' Paperoninel nostro pagellone in chiave azzurra dedicato alla Regina degli sport.

Il medagliere dell'atletica a Tokyo 2020

NAZIONE ORO-ARGENTO-BRONZO USA 7-12-7 ITALIA 5-0-0 POLONIA 4-2-3 GIAMAICA 4-1-4 KENYA 3-4-2

Marcell Jacobs 10 e lode

All’impossibilità. Uomo copertina di Tokyo 2020, erede di Bolt per incoronazione , neo primatista europeo e italiano, bicampione olimpico.

Jacobs oro storico nei 100 metri! Rivivi la gara

Gimbo Tamberi 10

Al copione. Dalle lacrime di dolore a Rio a quelle di felicità a Tokyo: cinque anni dopo scorrono i titoli di coda della storia azzurra più olimpica di sempre.

Il momento in cui Tamberi ha capito di aver vinto l'oro

Stano-Palmisano 10

Stessa regione, stessa specialità, stesso allenatore e stesso epilogo: gradino più alto del podio a Tokyo 2020. Alla rima.

Massimo Stano, che impresa: il film della sua marcia d'oro

Antonella Palmisano, dominio d'oro: il film della sua gara

Filippo Tortu 9

Al ritorno a casa. Prima i segnali di risveglio nella batteria dell’individuale, poi la cifra stilistica di un'intera carriera: il lanciato più veloce della nostra staffetta (voto: 10 e lode) utile a perfezionare la rimonta sui soliti, malcapitati, inglesi.

L'oro della staffetta 4X100 in tutte le lingue del mondo

Bogliolo-Osakue-Sibilio-Weir 7,5

Alla pagnotta. In tutti questi anni non abbiamo mai chiesto né preteso medaglie, volevamo “semplicemente” che i nostri azzurri volassero ai Giochi Olimpici per attestarsi ai loro migliori livelli riscrivendo i personali. Per Luminosa Bogliolo (100 hs) e Daisy Osakue (disco) tali miglioramenti sono valsi i nuovi record italiani, Zane Weir (peso) e Alessandro Sibilio (400) hanno apposto il loro nome sulla mappa, di prepotenza.

OSAKUE EGUAGLIA IL RECORD ITALIANO NEL DISCO

LUMINOSA BOGLIOLO, NUOVO RECORD ITALIANO MA NIENTE FINALE

Crippa-Bruni-Fabbri-Trost-Vallortigara 5

In coda campeggiano le inevitabili controprestazioni perché la perfezione, è risaputo, non è di questo mondo; persino in questa sfolgorante spedizione azzurra. Ha toppato una "punta" come Yeman Crippa, primatisti italiani come Roberta Bruni (asta) e Leonardo Fabbri (Peso), sono rimaste fuori da un'abbordabile finale del salto in alto Alessia Trost ed Elena Vallortigara. Alla lezione.

BAREGA PRIMO ORO ATLETICA, CRIPPA 11°: L'ARRIVO DEI 10000 METRI

E adesso? Che succede? A Parigi, fra tre anni, ci presenteremo con fardello all'apparenza ingombrante, ma ciò dovrà rappresentare giocoforza uno stimolo ulteriore: nel triennio olimpico ci sarà il doppio appuntamento europeo-mondiale con Monaco di Baviera e Eugene nel 2022, quindi il Mondiale di Budapest l'anno seguente, tour de force per salire ulteriormente di colpi nelle specialità altre rispetto a velocità pura e marcia e al contempo affinare l'esemplare lavoro in pista (e sul territorio) che sottotraccia ha fruttato l'eruzione di Tokyo 2020. Per aspera ad astra.

