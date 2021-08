Atletica

OLIMPIADI, ATLETICA - "Sii!" L'arrivo trionfale e l'urlo liberatorio: Massimo Stano è oro olimpico

TOKYO 2020, ATLETICA - Il 29enne marciatore pugliese Massimo Stano regala all'Italia il settimo oro olimpico a questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Stano ha chiuso la prova dei 20 km di marcia in 1h21'05" precedendo i giapponesi Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi. Per l'atletica azzurra è il terzo oro in una rassegna sempre più magica e storica.

00:02:34, 42 minuti fa