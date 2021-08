L’Italia miglior il record nazionale della 4×400 maschile durante la finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La staffetta del miglio ha ritoccato di un decimo quando siglato ieri, timbrando un bel 2:58.81 e chiudendo al settimo posto l’atto conclusivo. Potevano arrivare un crono migliore e un piazzamento di maggior prestigio (ma difficilmente la medaglia) se non si fosse commesso un errore di disattenzione in terza frazione.

Edoardo Scotti riceve il testimone in ultima posizione dopo qualche criticità riscontrata da Davide Re in apertura e il buon rendimento da parte di Vladimir Aceti. Il lombardo giunge sul rettilineo finale e prova a infilzare all’interno Belgio, Polonia e Giamaica, ma non si accorge che Alessandro Sibilio, a fini del regolamento, lo sta aspettando all’esterno. Scotti deve per forza di cose rallentare e aspettare che lo sfilino, poi tocca al campano disputare l’ultimo giro di pista ma non può andare oltre il settimo posto col record nazionale, in scia a Polonia (2:58.46) e Giamaica (2:58.76).

Gli USA dominano come da pronostico e conquistando la medaglia d’oro come avevano fatto poco prima le ragazze. Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon, Rai Benjamin si impongono col tempo di 2:55.70. Sul podio salgono anche l’Olanda (2:57.18, record nazionale) e Botswana (2.57.27, record africano).

