Il sospetto, fondato, che i nostri fossero andati fortissimo c’era e oggi abbiamo anche le prove tangibili. Come pensavamo, a fare la parte del leone è stato un clamoroso Filippo Tortu, con Jacobs a proiettare in orbita la staffetta azzurra e gli altri due moschettieri Patta e Desalu a sbrigare alla lettera i compiti che erano stati assegnati loro.

8’’845, questo il riscontro monstre della frazione di Filippo Tortu: come riportato da Andrea Buongiovanni sulle pagine della Gazzetta dello Sport non si tratta di un dato ufficiale, ma frutto dell’analisi video della gara effettuata dallo staff azzurro a margine del trionfo. Strepitoso, come si accennava, anche il lanciato del campione olimpico Marcell Jacobs, un 8’’925 con pilota automatico inserito nonostante l’apparente “disturbo” del mancato riferimento dell’avversario giapponese “saltato” per un cambio sbagliato.

Dopo una reazione allo sparo di 0’’154 – la sesta del lotto – Lorenzo Patta ha chiuso la sua frazione 10’’558, mentre Fausto Desalu ha corso una curva perfetta in 9’’172. La velocità media di 38,52 e un picco massimo di 41,3 è valso alla squadra azzurra il record italiano e soprattutto l’ingresso nell’Olimpo dalla porta principale.

