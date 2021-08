Gianmarco Tamberi, neo Gazzetta dello Sport. "Gimbo” torna poi sulla condivisione dell’oro con il grande amico-rivale Mutaz Essa Barshim... "Un’esperienza quasi mistica: non credevo fosse possibile provare una gioia così. Avessi vinto a Rio sarebbe stato diverso. L’immagine da conservare? Quell’attimo in cui realizzo che ho vinto. Mi tremano ancora le gambe.” Lo racconta, neo campione olimpico del salto in alto, al collega Andrea Buongiovanni della. "Gimbo” torna poi sulla condivisione dell’oro con il grande amico-rivale Mutaz Essa Barshim...

Avessi condiviso l’oro con un altro non sarebbe stato un valore aggiunto. Così, è stato come aver vinto in uno sport di squadra

La Rosea propone anche il punto di vista dell’altro campione olimpico ex aequo, intervistato a Parigi da Alessandro Grandesso. Il quadro così è limpido grazie alla versione di Barshim.

“Se avrei condiviso l’oro con un altro atleta? Sarebbe stato diverso. Con Gianmarco ho condiviso molto, in carriera e non solo. Con un altro probabilmente avrei continuato la gara.”

Ma come è nata questa profonda amicizia tra personaggi e caratteri quasi agli antipodi? È il campione qatarino a illustrare l’aneddoto.

"È nata nel 2010, in Canada. Stavo andando in mensa, mi viene incontro sto tipo urlando il mio nome e dandomi del pazzo. Ridendo. Ne fui sorpreso, poi tra una gara e l’altra siamo diventati amici anche fuori dalla pista. Siamo diversi ma simili: esprimiamo in modo diverso quel che pensiamo allo stesso modo."

Gimbo spende parole al miele per il collega e analizza le differenze tra loro, anche da un punto di vista prettamente tecnico:

"Mutaz è il più grande talento della storia del salto in alto e non è primatista del mondo solo per il lungo stop forzato. Io, in più, ho forse solo la capacità di rendere al massimo quando conta."

Incalzato sul futuro del movimento azzurro dell’atletica Tamberi non ha dubbi, c’è un’opportunità da non gettare alle ortiche.

"Abbiamo un’enorme opportunità. Il neo presidente federale Stefano Mei è in gamba. Sono certo che sa che quanto è successo non è frutto dei suoi sei mesi di gestione a di quella precedente affidata ad Alfio Giomi. Occorre replicarla. Senza scordare il lavoro dei dt Massimo Magnani e Antonio La Torre."

