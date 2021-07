Atletica

oLIMPIADI ATLETICA - TAMBERI IN FINALE, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICAZIONI

Tokyo 2020 - Gianmarco Tamberi non manca l'appuntamento col suo sogno: il capitano della Nazionale di atletica si qualifica per la finale del salto in alto centrando il 2.28 (al secondo tentativo) che dà l'accesso a tutti quanti.

00:03:37, 2 ore fa