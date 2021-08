Usain Bolt. E invece è proprio Marcell Jacobs, il Corriere della Sera, la leggenda giamaicana ha finalmente detto la sua sul trionfo Che l’erede di quello che, forse, è stato il più grande sprinter di tutti i tempi potesse essere di un ragazzo di nazionalità italiana non se lo immaginava nemmeno sua maestà. E invece è proprio, il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 e l’uomo più veloce del pianeta sulla distanza regina. Intervistato dal, la leggenda giamaicana ha finalmente detto la sua sul trionfo dell’azzurro a Tokyo 2020 , definendo senza mezzi termini Jacobs come un degno successore al trono dei 100 metri.

Ho assistito a una finale apertissima nella quale non sarei stato in grado di scegliere un vero favorito. Uno sprint di qualità. Jacobs è stato il più bravo di tutti e ha centrato un risultato straordinario, i 100 metri sono la gara più prestigiosa di tutta l’Olimpiade, dare il meglio di sè nella corsa più importante della stagione è certamente un segno di classe. Mi congratulo con lui e con l’Italia, che si è presa pure l’oro nella staffetta wow!.

"Prima di Tokyo non sapevo chi fosse Jacobs"

“Se conoscevo Jacobs prima di domenica scorsa? No, lo ammetto. Non ricordo di averlo mai incontrato. Dice di avermi incrociato nella sala d’attesa del dottor Mueller-Wohlfart a Monaco? Perdonatemi ma non mi ricordo”.

Richiesto di un parere su cosa lo abbia impressionato di Jacobs in questa Olimpiade, Bolt spiega soprattutto la solidità mentale:

Vedo che è fisicamente forte e l’aver migliorato il suo personale in batteria, semifinale e in seguito in finale indica che è un combattente vero e mentalmente è solidissimo. Margini di crescita? Non lo conosco abbastanza per poter dire di quanto potrà scendere ancora sui 100 nel futuro.

"Marcell goditela e continua ad allenarti in Italia!"

Alla domanda che consiglio si sentirebbe di dare al suo erede, Bolt non ha dubbi: “Gli dico di godersi il momento, festeggiare il giusto e continuare a lavorare come sta facendo senza andare all’estero, perché la vincente non si cambia mai”.

