Serata giapponese (mattinata italiana) ricca di emozioni quella dello Stadio Olimpico di Tokyo. Cinque gli azzurri coinvolti in questa sessione, con l'attesa spasmodica per l'esordio degli "uomini jet" dei 100 metri piani, la gara regina dei Giochi. Tanta curiosità riposta poi su Randazzo, nel salto in lungo, e Bellò, negli 800m femminili.

Filippo Tortu - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Sessione di gare che si apre con l'8.10m di Filippo Randazzo nel salto in lungo, record stagionale dell'azzurro e misura che gli garantisce l'accesso alla finalissima. Dopo l'eliminazione dell'azzurra Bongiorni nei 100 m femminili (poi vinti dalla jamaicana Thompson con un 10"61 stellare), nella prova al maschile Marcel Jacobs illumina Tokyo con il nuovo record italiano, 9.94. L'azzurro entra facilmente in semifinale con il secondo crono complessivo e, ora, può davvero sognare in grande visti i tempi dei suoi avversari.

Buona prova anche di Filippo Tortu, anche lui qualificatosi in semifinale, seppur con 10"10. Miglior crono registrato dal canadese De Grasse, in 9.91. A seguire la prova del lancio del disco femminile, in cui non erano presenti azzurre, terminata con il trionfo della svedese Daniel Stahl (68.90). In chiusura di giornata la 4x400 mista, dominata dalla Polonia davanti a Repubblica Dominicana e Stati Uniti. Nulla da fare invece per l'azzurra Bellò, incapace di centrare la finale degli 800m femminili con il suo 2'02"35 e di abbattere il fatidico muro dei 2'.

