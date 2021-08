Atletica

OLIMPIADI, DECATHLON: L'ASTA SI SPEZZA NEL BEL MEZZO DEL SALTO! SPAVENTO PER BASTIEN

TOKYO 2020 - Sfortunato incidente per l'americano Steven Bastien durante la gara di decathlon. Per fortuna l'asta si è spezzata quando non aveva ancora raggiunto una grande altezza.

00:00:35, 2 ore fa