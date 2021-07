La Marcia italiana si affida ad Antonella Palmisano per centrare un grande risultato in queste Olimpiadi di Tokyo. La vittoria in Coppa Europa a Podebrady, due mesi fa, ha alzato le speranze dell'atleta pugliese. "Anche se è la mia seconda Olimpiade l'emozione è sempre tanta. Si lavora duramente per questo appuntamento ed è la gara più importante a cui tutti ambiscono" ha dichiarato Antonella all'Ansa.

Un quarto posto per lei alle ultime Olimpiadi di Rio 2016. "Sono anche emozionata perché l'Italia Team ha iniziato bene e ho visto le prime medaglie pugliesi che sono arrivate. Spero sia di buon auspicio. Mi aspetto di disputare un'Olimpiade da protagonista e chissà cosa potrò portarmi a casa: la gara è proprio il giorno del mio compleanno ed il 6 agosto voglio farmi un bel regalo" conclude la Palmisano.

