Marcell Jacobs sta subendo una serie di attacchi e di illazioni da ogni parte del mondo dopo aver vinto la medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista italiano ha compiuto un’impresa leggendaria, trionfando nella gara più prestigiosa e più seguita dei Giochi, ma il suo successo non risulta gradito a tutti, soprattutto americani e britannici hanno lanciato vergognose insinuazioni su come l’azzurro abbia ottenuto questi risultati straordinari (ha trascinato anche la 4×100 verso il trionfo in terra giapponese).

Michael Johnson, icona indiscussa del passato e considerato come uno dei quattrocentisti più grandi di tutti i tempi. Lo statunitense, che alle Olimpiadi di Atlanta 1996 fu protagonista di una memorabile doppietta d'oro 200-400 e che a Sydney 2000 si confermò padrone del giro di pista dopo aver vinto quattro titoli mondiali consecutivi, ha voluto commentare la notizia della stagione finita in anticipo per Marcell Jacobs.

L’azzurro, infatti, ha deciso di chiudere qui il suo 2021 senza prendere parte alle ultime tappe di Diamond League, a causa di un lieve infortunio. Meglio puntare direttamente sul 2022 caratterizzato in particolar modo da Europei e Mondiali. Johnson, però, non ha gradito la scelta del nostro portacolori e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Il suo titolo è meritato ma un po’ fragile vista l’assenza di sue prestazioni costanti di leadership mondiale. Se andasse nel circuito della Diamond League e venisse battuto duramente nelle sue prime gare da campione olimpico, questo sminuirebbe ulteriormente il suo titolo. Perché farlo, quando puoi stare tranquillamente a casa ed essere celebrato senza rischi”.

