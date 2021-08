Gianmarco Tamberi dopo Queste le parole didopo l’oro olimpico nel salto in alto arrivato dopo il salto a 2 metri e 37 centimetri . Un primato in condivisione con il qatariota Barshim. Così Tamberi ai microfoni dopo la vittoria.

Sulla vittoria

Non ci posso credere, ho sognato per così tanto tempo. Sono passato per ogni difficoltà, pur di riuscirci. L’abbiamo realizzato, dico io, ma tutti insieme, con tutti quanti, abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver visto un infortunio terribile. Ce l’abbiamo fatta.

Sull’oro con Barshim

Non c’è altra persona con cui l’avrei condiviso se non con lui, perché è passato da quello in cui sono passato io. Lui è il miglior saltatore del mondo, l’ha dimostrato anche oggi. Ma per me, davvero, è un sogno, un sogno. Dopo quello che ho passato, un sogno.

Ancora sul viaggio dopo l’infortunio

Il giorno dopo l’infortunio ho passato una settimana nel letto a piangere, pensavo non ce l’avrei fatta, che non sarei tornato più a saltare. Poi la mia fidanzata mi ha scritto ‘road to Tokyo’ su quel gesso. E oggi sono qui. Non ci sono davvero parole, non ci posso credere.

