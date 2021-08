gli sprinter del Team USA hanno visto definitivamente sfumare la chance di volare nella finalissima Il risultato, una vera e propria debacle per gli Stati Uniti, ha scatenato le polemiche sui social, con voci autorevoli dell'ambiente a stelle e strisce che si sono scagliati contro i quattro staffettisti. Dopo il deludente sesto posto nella seconda batteria della staffetta 4×100 metri maschile, (in cui sarà presente l'Italia della coppia Jacobs-Tortu). Il risultato, una vera e propria debacle per gli Stati Uniti, ha scatenato le polemiche sui social, con voci autorevoli dell'ambiente a stelle e strisce che si sono scagliati contro i quattro staffettisti.

Su tutti, spiccano le dichiarazioni del "Figlio del Vento" Carl Lewis, autentica leggenda dell'atletica per ciò che riguarda velocità e salto in lungo. Lewis si è scatenato su Twitter, criticando soprattutto la gestione della gara degli statunitensi e la scarsa professionalità nel passaggio del testimone.

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano 02/08/2021 A 05:14

Ecco le sue durissime parole su Twitter, a riguardo di quella che probabilmente è la più grande delusione per gli Stati Uniti in questa Olimpiade: "Inaccettabile. In questa staffetta il quartetto Usa ha sbagliato tutto. Il sistema di passaggio del testimone era sbagliato, gli atleti correvano in modo anche questo sbagliato ed è stato chiaro che non c’era leadership. Non capita neanche tra i liceali"

