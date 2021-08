Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi in un 1° agosto che rimarrà per sempre nel cuore degli italiani, è finalmente arrivato il momento di vedere i nostri eroi sul podio. Il grande sprinter del passato, Valerij Borzov, ha consegnato la medaglia d'oro all'uomo più veloce del mondo, il vincitore della gara regina delle Olimpiadi, i 100 metri, appena prima che risuonassero le note dell'inno di Mameli. Occhi lucidi e mano sul cuore. Momenti indimenticabili. All'Olympic Stadium di Tokyo è (ri)partita la grande festa dell'atletica italiana. Dopo le imprese diin un 1° agosto che rimarrà per sempre nel cuore degli italiani, è finalmente arrivato il momento di vedere i nostri eroi sul podio. Il grande sprinter del passato, Valerij Borzov, ha consegnato la medaglia d'oro all'uomo più veloce del mondo, il vincitore della gara regina delle Olimpiadi, i 100 metri, appena prima che risuonassero le note dell'inno di Mameli.. Momenti indimenticabili.

Subito dopo, a distanza di 5 minuti, è toccato al salto in alto: Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim si sono scambiati e messi al collo i due ori olimpici guadagnati con il 2,37 saltato domenica. Dunque, come da prassi, i due inni: prima quello qatariota, poi quello italiano per la seconda volta in pochi minuti. Spazio anche ad un piccolo fuori-programma con il tricolore impigliato nella bandiera qatariota. Poco importa. Grazie Gimbo e Marcell per queste emozioni.

Tokyo 2020 L'atletica a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 09:15

Marcell Jacobs sul gradino più alto del podio: che emozione!

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora!

Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano

Tokyo 2020 L'oro di Jacobs fa impazzire le voci di basket e Beach Volley UN' ORA FA