Altra mattinata di atletica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una giornata finora caratterizzata da batterie e da una sola finale, quella del lancio del peso femminile. Ma andiamo con ordine. C'è gloria per i colori azzurri, perché Sara Fantini fa un gran primo lancio nelle qualificazioni del martello e, con la misura di 71.68, centra la finale grazie al 12° posto in graduatoria. Nell'atto conclusivo della disciplina, in programma il 3 agosto alle ore 13:35 italiane, l'italiana si giocherà tutte le carte a sua disposizione, ma l'obiettivo medaglia è oggi molto lontano. Anita Wlodarczyk domina con 76.99 al primo lancio, mentre per le altre medaglie sembra essere bagarre vera, con Zheng Wang (74.29), Brooke Andersen (74.00) e Camryn Rogers (73.97) vicinissime tra loro. Non solo però Fantini, perché anche Davide Re centra la qualificazione nei 400 metri piani, chiudendo la propria batteria con 45.46 e trovando il 19° tempo assoluto. Meno fortunato invece Edoardo Scotti. Nonostante una grande rimonta negli ultimi 50 metri, l'azzurro chiude la batteria in 45.71, un tempo non sufficiente per il ripescaggio.

Giornata di qualificazioni anche nel salto in lungo femminile, specialità in cui Ivana Spanovic trova la misura di 7.00 (+0.1 di vento) per entrare in finale col miglior risultato dei turni eliminatori. Grande differenza tra Gruppo A e Gruppo B, considerando che tutte e quattro le misure ripescate provengono proprio dal primo: il limite per la qualificazione diretta era fissato a 6.75, ma Tyra Gittens (6.72 con +0.5), Maryna Bekh-Romanchuk (6.71), Jazmin Sawyers (6.62 con -0.5) e Brooke Stratton (6.60 con -0.7) staccano il pass per la finale. Tempo di medaglie invece per il lancio del peso femminile. In una sfida molto bella, ma fin da subito dominata dalla cinese Lijiao Gong, si riscrive parte della storia di questa disciplina. Con l'oro conquistato (20.58 di misura), la Gong diventa infatti la prima atleta di sempre a chiudere nelle prime quattro posizioni in quattro Olimpiadi diverse: fu argento a Londra 2012, bronzo a Pechino 2008 e quarta a Rio de Janeiro 2016. Argento per la statunitense Raven Saunders, con 19.79. Gran risultato per un atleta che ha quasi sempre indossato la mascherina in questi Giochi e si è confermata in crescendo dopo il 10° posto del Mondiale 2017 e tanti bei risultati ai Trials a stelle e strisce. Infine bronzo per un'eterna Valerie Adams. L'atleta neozelandese si conferma regina, anche per longevità, di questa specialità, centrando la quarta medaglia olimpica dopo gli ori di Londra e Pechino e l'argento di Rio. Un'altra pagina nei liberi dei record riscritti dalla sorella del cestista NBA Steven Adams. Numeri alla mano, una delle più grandi interpreti nel lancio del peso, insieme alla sovietica Tamara Press.

