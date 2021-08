Prima giornata di gare d'atletica allo Stadio Olimpico di Tokyo e subito azzurri protagonisti, con alcune prestazioni di grandissimo rilievo. Su tutte, il 61.78 di Sara Fantini nel lancio del martello e gli 8.10m di Filippo Randazzo nel salto in lungo, misure che abilitano entrambi ad accedere alle rispettive finali. Ecco tutte le dichiarazioni di giornata, con spazio alle dichiarazioni di tutti gli azzurri scesi in pista fin qui.

"Sono felicissima: essere qui per me era già un sogno, entrare in finale è la ciliegina sulla torta! Sapevo di stare bene, anche in allenamento a Tokorozawa si vedeva chiaramente; ma un conto è lanciare in allenamento, un altro è venire qui, alle Olimpiadi, e lanciare in qualificazione alle nove di mattina e passare - spiega Sara Fantini - A livello mentale è stato difficile ottenere questo risultato: per me ancora peggio, perché non sono una persona mattutina. Sono venuta ai Giochi per fare del mio meglio e per divertirmi: questo è stato il mio spirito in qualificazione, questo sarà il mio spirito per la finale! L’Olimpiade è una festa, la festa dello sport, credo che questo sia lo spirito giusto per viverla”.

Sara Fantini, durante le qualificazioni nel lancio del martello a Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Entusiasta anche Filippo Randazzo, che afferma: "Fare quasi la misura di qualificazione alle Olimpiadi, al primo salto, è un sogno. Ma io ho lavorato tanto, in questa stagione, su questo sogno.Ho puntato sulla costanza, in ogni gara. Entrare nei 12 mi riempie di soddisfazione. Non ho fatto il terzo salto perché ho cercato di risparmiare energie in vista della finale, dove può succedere di tutto”.

Più amareggiata invece Elena Bellò, eliminata nelle batterie degli 800m femminili: "Immaginavo una gara totalmente diversa. Sapevo che le migliori avrebbero fatto tempi veramente importanti e sono orgliosa di avere corso con loro. Però pensavo di poter andare più forte. Ora non so giudicare la mia squadra, dovrei rivedere con attenzione l’ultimo giro. Credo di aver fatto una buona volata, ma sognava qualcosa di completamente diverso."

