Gianmarco Tamberi racconta le sue sensazioni ai microfoni Rai in un'intervista densa di contenuti, non solo sportivi. Una scarica di emozioni indimenticabile. 24 ore da incorniciare dopo l'oro ex aequo nel salto in alto. Archiviata la premiazione sul podio racconta le sue sensazioni ai microfoni Rai in un'intervista densa di contenuti, non solo sportivi.

"Il momento dell'inno con la bandiera tricolore che sale è stato da brividi. L'ho inseguita così tanto, sono stati cinque anni difficili, perché non ho mai accettato i piccoli traguardi. Volevo un giorno come è stato ieri per essere più felice di tutti: è stato ieri, è oggi e lo sarà per sempre perché rimane per sempre".

Questione di testa

"Nella gara prima di ieri, avevo saltato 2.20, la peggior gara dell'anno, in pochi ci credevano. Io sì. Io ero convinto di farcela. Quando ho sbagliato 2.39 mi sono detto, 'ma perché non l'hai fatto? È così bassa".

Sulla scelta dell'oro ex aequo

"Ho sentito la magia quando ho deciso che qui avrei fatto quello che dovevo fare. In queste gare conta il cuore, lo ha detto anche Paltrinieri. Io e Barshim siamo molto amici. Quella di ieri è stata una gara estenuante, è durata più di due ore. Andare avanti avrebbe rovinato una gara stratosferica. E rovinato due sogni. Io non sono andato a dormire perché non voglio svegliarmi. Ho paura di andare a dormire. Non pensavo fosse così bello".

