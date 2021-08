9''94 con cui ha realizzato il nuovo record italiano nei 100 metri. Nella sessione serale di sabato è andato il scena il turno preliminare del salto in lungo maschile, gara in cui sperava di esserci anche Andrew Howe. Nella scorsa primavera, il classe '85 ha saltato oltre gli otto metri (8.03 a Rieti) per la prima volta dal 2010, una misura che gli ha fatto sognare di ottenere il minimo per strappare il pass per i Giochi giapponesi. Così non è stato e lui ha esternato tutta la sua frustrazione con un lungo messaggio sui social. Con l'avvicinamento al giro di boa di Tokyo 2020 è iniziato il programma dell'atletica. L'Italia è stata subito protagonista, con molte prestazioni di rilievo nelle gare di qualificazione e Marcell Jacobs a fare da uomo copertina grazie al. Nella sessione serale di sabato è andato il scena il turno preliminare del salto in lungo maschile, gara in cui sperava di esserci anche. Nella scorsa primavera, il classe '85 ha saltato oltre gli otto metri (8.03 a Rieti) per la prima volta dal 2010, una misura che gli ha fatto sognare di ottenere il minimo per strappare il pass per i Giochi giapponesi. Così non è stato e lui ha esternato tutta la sua frustrazione con un lungo messaggio sui social.

"Sono qua a casa a guardare le Olimpiadi, e mi sono reso conto che forse nella mia vita e nella carriera da atleta sono stato troppo sopravvalutato. Gli atleti forti stanno alle Olimpiadi, gli atleti forti partecipano o prendono le medaglie alle Olimpiadi, io ho fatto solo due partecipazioni: una a 19 anni e un'altra che è meglio non parlarne. Dopo tanti sacrifici mi ritrovo a fine carriera con un pugno di mosche in mano (colpa mia)". Il prossimo sarà l'ultimo anno da atleta per Howe, prima del ritiro definitivo. La sua carriera ad altissimi livelli è stata breve quanto folgorante. È stato campione europeo nel salto in lungo a Goteborg 2006 e indoor a Birmingham 2007, oltre che argento mondiale a Osaka 2007. Il suo 8.47 è ancora oggi record italiano. Il suo ultimo acuto è stato il quinto posto agli Europei di Barcellona 2010. Ha partecipato a due edizioni dei Giochi Olimpici. Ad Atene 2004 si fermò alle batterie nei 200 metri, mentre a Pechino 2008, dove arrivava con grandi aspettative, non riuscì a qualificarsi per la finale del lungo.

