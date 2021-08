Il Comitato Olimpico Internazionale ha sospeso l'indagine nei confronti dell'americana Raven Saunders, colpita dalla morte della madre nei giorni scorsi. La statunitense aveva vinto la medaglia d'argento nel lancio del peso ed una volta sul podio si è resa protagonista di un gesto di protesta. Saunders ha alzato le braccia e ha formato una X, segno di solidarietà verso il movimento Lgbt e verso gli oppressi. Il CIO aveva deciso di esaminare il gesto di Saunders, che non ha rispettato la regola che vieta agli atleti di avere qualsiasi manifestazione politica durante le Olimpiadi (regola n°50). Il portavoce presidenziale del Comitato Olimpico Internazionale, Mark Adams, ha affermato: "Il processo è stato completamente sospeso per ora".

Questo un comunicato della Comitato Olimpico Americano: "L'USOPC e gli USA Track and Field desiderano offrire a Raven le nostre più sincere condoglianze. Sua madre lascia un'incredibile eredità in sua figlia, la quale siamo così orgogliosi e grati di chiamare nostra compagna di squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per l'intera famiglia Saunders in questo momento difficile".

