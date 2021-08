"Tutto d'oro", "L'oro!", "La storia siamo noi". La triade dei quotidiani sportivi italiani celebra così le imprese di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo. Aperture storiche che rimarranno negli archivi di tutti gli appassionati di sport.

Anche la maggior parte dei quotidiani "generalisti" nostrani dedicano l'apertura agli eroi dell'atletica italiana: "La Storia siamo noi" il Corriere della Sera, "Lampi d'oro" Repubblica, "Gli dei dell'Olimpo" La Stampa. Dando uno sguardo all'estero, l'Equipe scrive "Folgorante Jacobs, il più stupefacente campione olimpico dei 100 metri", Marca sentenzia "l'anno dell'Italia" mentre il Daily Mail mette in evidenza l'abbraccio fra Jacobs e Tamberi e come l'aver abbandonato il salto in lungo sia stato determinante per l'esplosione di Marcell. Infine, va segnalato il caso isolato del Mirror che con una provocazione parla di "100 metri di Google", ovvero, secondo il tabloid inglese, una finale fatta di sconosciuti. Punti di vista.

