Oggi è andata in scena l’ultima 50 km di marcia maschile della storia alle Olimpiadi. Il polacco Dawid Tomala, grande outsider della vigilia, si è imposto con 36 secondi di vantaggio sul tedesco Jonathan Hilbert e 51” sul canadese Evan Dunfee: questa è l’ultima fotografia che avremo della gara di atletica leggera più lunga. Una prova massacrante che sfiora le quattro ore di durata (oggi il trionfatore ha impiegato 3h50:08) e che ha scritto pagine memorabili della rassegna a cinque cerchi. Il CIO, tuttavia, ha deciso di cancelarla con un colpo di spugna.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, non andrà in scena questa prova di tacco e punta: si continua infatti a richiedere la “gender equality”, ovvero l’uguaglianza di genere all’interno dei vari sport. La 50 km femminile non ha mai trovato spazio ( è presente solo ai Mondiali) e allora stop definitivo a partire dalla prossima edizione anche per la versione maschile.

L’evento verrà sostituito da una competizione “mista”, che prevede dunque la presenza contemporanea di uomini e donne. I dettagli di questo evento, però, non sono ancora stati ufficialmente definiti: bisognerà aspettare ancora qualche mese per capirne i contorni, anche se è sicuro che si tratterà di marcia. L’Italia ha vinto la 50 km olimpica in ben tre occasioni: Pino Dordoni a Helsinki 1952, Abdon Pamich a Tokyo 1964, Alex Schwazer a Pechino 2008.

