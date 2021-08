Atletica

Olimpiadi Tokyo 2020 Atletica La caduta in allenameto di Renaud Lavillenie, che spavento

Tokyo 2020 - La caduta in allenameto di Renaud Lavillenie, che spavento per il fuoriclasse francese che comunque è regolarmente in gara nella finale del salto con l'asta.

00:01:02, 2 ore fa