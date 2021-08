Fausto Desalu, si racconta a cuore aperto. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, la mamma del campione olimpico ha raccontato le difficoltà nell'allevare il figlio, ma ha anche rimarcato quanto l'Italia sia stata accogliente nei loro confronti, in una bellissima storia di integrazione culminata con Ne valeva la pena, lo sapevo che ne valeva la pena. E’ tutto fantastico perché questa medaglia è arrivata grazie all’aiuto di tanta gente. Non posso dimenticare chi mi ha dato una mano a tenere Faustino ancora piccolo, quando io andavo a lavorare, oppure chi gli ha insegnato a correre, o ancora che mi ha trovato una casa a Casalmaggiore perché noi abitavamo a Breda Cisoni, e ci sono tredici chilometri, e Faustino li faceva in bicicletta per andare ad allenarsi. Non ci siamo mai sentiti soli, questa è stata la cosa più importante". Veronica Ibi, madre di, si racconta a cuore aperto. In un'intervista rilasciata a, la mamma del campione olimpico ha raccontato le difficoltà nell'allevare il figlio, ma ha anche rimarcato quanto l'Italia sia stata accogliente nei loro confronti, in unaculminata con l'oro nella 4x100 . "".

Tanti i sacrifici, ancora oggi. La signora Ibi ha guardato la finale olimpica della staffetta 4x100 maschile a casa del signor Giulio, del quale è badante. "Per tirare su Faustino e per garantirgli un domani ho fatto tanti lavori. Sono stata operaia in fabbrica, assistente in una casa di riposo e adesso mi occupo del signor Giulio. La finale della staffetta l’abbiamo vista qui in casa: io, lui, sua figlia Annalisa e sua nipote Sofia. Alla fine la signora Annalisa è corsa giù a comprare una torta e abbiamo festeggiato. Una cosa semplice, alla buona, come piace a me". Una storia di integrazione perfetta, indubbiamente, ma anche di valorizzazione delle proprie radici culturali: "A mio figlio l’insegnamento che ho dato è stato il rispetto verso gli altri".

Vengo dall’Africa, so che cosa significa non essere rispettata, e a volte ne ho sofferto. Per questo ho sempre voluto che Faustino imparasse ad ascoltare gli altri e a rispettarli.

Adesso l'ultimo sogno nel cassetto, forse ancor più romantico: quello di diventare nonna. "Spero proprio che mi regalino un nipotino, poi posso anche tornare in Africa a rivedere la mia terra: sento di aver fatto il mio dovere".

