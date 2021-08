Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 7a giornata 01:49-08:07 Live

Via al salto in alto donne, due Azzurre in gara

Alessia Trost, nel Gruppo A, salta 1.82 alla prima prova. Stessa misura per Elena Vallortigara nel Gruppo B. Qualificazione diretta a 1.95, oppure in finale le migliori 12 misure.

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano 02/08/2021 A 05:14

Ultima batteria, arriva il grande favorito per l'oro: Damian Warner

Warner stampa il record olimpico per la specialità nel decathlon, chiudendo in 13.46 e conquistando 1045 punti. Si difende l'australiano Ahsley Moloney, attualmente 2° in generale, il quale termina in 14.08. Pierce Lepage (Canada), 3° in generale al termine della prima giornata, fa invece 14.39, decisamente peggio rispetto al personale. Warner guida in generale con 162 punti su Moloney, 313 su Lepage.

Batteria 2 dei 110 ostacoli di Decathlon maschile

Sarebbe stata questa la batteria di Kaul, ma è confermato il ritiro. Grande progressione dei cechi Adam Sebastian Helcelet, 1° in 14.35 per 930 punti conquistati, e Jiri Sykora, il quale chiude 3° con 14.48 per 913 punti. In mezzo a loro Ilya Shkurenyov in 14.43 per 920 punti.

Si comincia coi 110 ostacoli del Decathlon maschile

Già out Niklas Kaul, campione del mondo in carica, che ieri non ha portato a termine la prova nei 400 metri. Kevin Mayer (Francia) stravince la batteria 1 in 13.90, davanti a Zachery Ziemek (USA) in 14.51 e Johannes Erm (Estonia) in 14.55, tutti tempi che equivalgono alle rispettive migliori prestazioni personali dell'anno. Mayer guadagna così 987 punti, mentre ce ne sono 910 per Zachery e 905 per Erm. A seguire Victor (870), Roe (794) e Tilga (722).

Ore 2:00

Buongiorno amiche e amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta delle gare dell'Atletica! Oggi programma ricco, con tante batterie, le finali del salto triplo e del lancio del peso maschili, ma soprattutto la 4x100 maschile, col quartetto azzurro Patta-Jacobs-Desalu-Tortu a caccia dell'impresa (Italia in corsia 5 nella seconda batteria).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora!

Gli ori meravigliosi di Jacobs e Tamberi: che festa a Casa Italia

Tokyo 2020 Jacobs e non solo: perché sulla pista di Tokyo crollano record 8 ORE FA