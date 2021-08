Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 20km marcia | Donne 00:00:00 Replica

11:11

Antonella Palmisano Credit Foto Getty Images

Amici di Eurosport è tutto! Un saluto ed un buon proseguimento di giornata, dopo una gara semplicemente leggendaria!

11:09

Arriva anche Giorgi, che chiude la sua difficilisima gara. Ennesima immagine commovente di questa 20 km.

11:07

Continua a saltare e correre Palmisano, è euforica. Nel giorno del compleanno, si mette al collo un oro olimpico. Storica doppietta nella 20 chilometri di marcia!

11:06

Non era un'outsider Palmisano, come ieri Massimo Stano, ma la sua gara è stata da assoluta cannibale. Sempre al comando, sempre in controllo. Oro meritatissimo!

11:05

Arenas seconda a 25", Liu terza in 45". Ma oggi nessuno poteva contenere Palmisano!

11:04

Che spettacolo! QUARTO ORO NELL'ATLETICA, Antonella Palmisano è la nuova campionessa olimpica!

Antonella Palmisano Credit Foto Getty Images

11:03

CON LA BANDIERA AL COLLO! DOPO MASSIMO STANO, PALMISANO SI TINGE D'OROOOOO!

11:02

MA CI SIAMO! CI SIAMO! Antonella Palmisano plana verso il traguardo!

11:01

Terza proposta di squalifica per Sena, con Liu che scalerebbe in terza posizione.

11:00

UN CHILOMETRO RIMASTO! Palmisano continua a volare, Arenas a 18", Sena a 25".

10:59

ANTONELLA SE NE VA! Continua a guadagnare l'azzurra. Sta scrivendo la storia!

10:58

Arenas, tra l'altro, condizionata dalle due ammonizioni. Potrebbe accontentarsi dell'argento!

10:57

Ai 18 chilometri Palmisano dunque con 6" su Arenas e 18" su Sena. Si può fare l'impresa!

10:56

PENALIZZATA DI 2' YANG! La primatista mondiale è out dalla lotta per le medaglie! PAZZESCO!

10:55

Le due inseguitrici restano a 7/8 metri di distanza quando mancano 2 chilometri alla conclusione!

10:54

Arenas prova a chiudere e ora riesce a guadagnare qualcosina. Yang sempre in terza posizione.

10:52

SE NE VAAAAA! ANTONELLA PALMISANO SE NE STA ANDANDO IN SOLITARIA!

10:51

Due ammonizioni per Yang, ora leggermente in affanno. Arenas più attardata, Palmisano prova ad incrementare ulteriormente!

10:49

Si stacca Sena. Yang e Arenas restano con Palmisano che ha un ritmo forsennato.

10:48

PALMISANO ANCORA A SPINGERE AI 16KM. Yang, Sena e Arenas incollate. Perde metri anche Liu!

10:47

ATTACCO DI ANTONELLA PALMISANO! Gruppo di testa in fila indiana!

10:44

Ai 15 km si stacca anche l'australiana. Restano solo 6 atlete davanti dopo la sparata di Sena.

10:41

Liu, Yang e Palmisano aumentano ulteriormente l'andatura con la brasiliana Sena. Leggermente più staccata QieYang!.

10:38

PALMISANO AL COMANDO ai 14 km. Altro allungo in testa, potrebbero rimanere in 8.

10:35

Passaggio ai 12 km. Le tre cinesi potrebbero coordinarsi per un'azione nel gruppo di testa. Palmisano sempre vigile.

10:32

Fa caldissimo a Tokyo e le condizioni di gara diventano per ciò ancora più proibitive. Palmisano continua a stazionare nel gruppo di testa. Si attende un attacco.

10:28

15 atlete al comando dopo 55' di gara. Palmisano continua a idratarsi.

10:24

Si assottiglia sempre di più il gruppo di testa. Trapletti prova a rientrare ma il ritmo di Palmisano e QieYang davanti è infernale.

10:21

Giorgi sta provando a ripartire. Davanti intanto il passo è sempre di 4'35" a giro.

10:17

PALMISANO IN 45'57" AL COMANDO AL PASSAGIO DEI 10 CHILOMETRI. Alle sue spalle l'australiana Moltag e la brasiliana Sena.

10:13

Ci sono una dozzina di atlete al comando. Palmisano sempre totalmente in Top-5.

10:09

Palmisano terza al passaggio ai 7 km. Le tre cinesi sono tutte nelle prime 10 posizioni, pericolosissime.

10:05

SI RITIRA ELEONORA GIORGI. L'azzurra, in lacrime, non è al 100% della condizione ed è costretta ad abbandonare la corsa.

10:02

Palmisano salta il rifornimento. Ora cinese QieYang al comando a tirare il gruppo.

09:58

Giorgi leggermente in difficoltà. L'azzurra, specialista della 50 km, ha tuttavia nella seconda metà di gara il suo punto di forza.

09:54

Se ne sono andati i primi 20' di gara. Palmisano sempre con le cinesi nelle primissime posizioni.

09:50

ANTONELLA PALMISANO AL COMANDO. L'azzurra è in prima posizione a tirare il gruppo.

09:48

Situazione piuttosto confusa. Ci sono molti atleti davanti e si fa fatica a prendere i rifornimenti nelle zone adibite.

09:43

Ancora piuttosto compatto il gruppo. Con una trenitna di corridrici che si sono avantaggiate rispetto alle 58 iniziali.

09:39

Attenzione anche a Giorgi, brozo a Doha nella 50km ed oggi desiderosa di rifarsi dopo la squalifica di Rio 2016.

09:36

PARTITE! Antonella Palmisano subito propositiva.

09:32

Saranno Palmisano, Giorgi e Trapletti le azzurre al via. Tanta attesa per loro.

09:25

Tutto pronto per l'avvio della 20 km di marcia femminile. L'Italia sogna lo storico bis dopo il successo epico di Stano al maschile.

