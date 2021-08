grande Italia nella velocità su pista di atletica leggera! La 4x100 maschile fa una batteria incredibile, pur con qualche errorino nei cambi, e vola in finale col crono di 37.95, miglior tempo italiano di sempre e a soli 3 centesimi dai tempi fatti registrare da Cina e Canda, dietro a una Giamaica lanciata ovviamente verso l'oro (37.82). Ora è lecito sognare una medaglia per l'esclusione degli Stati Uniti dalla finale: il 38.10 sarebbe anche tempo utile per centrare l'atto conclusivo, ma il Giappone (38.16) chiude 3° la propria batteria ed estromette così gli americani a termini di regolamento. Grande prova di Zane Weir nella finale del lancio del peso, dominata da un incredibile Ryan Crouser (oro con 23.30, nuovo record olimpico). L'italiano disputa un'ottima finale e chiude al 5° posto, con 21.41 che è la miglior prestazione personale mai fatta registrare. Un po' di rammarico invece per la coppia Dallavalle-Ihemeje nel salto triplo. Entrambi non riescono a volare oltre i 17 metri, misura che avrebbero comunque agilmente nel gambe, e chiudono così la loro finale dopo 3 salti: 16.85 (+1.0 di vento) e 9° posto per Dallavalle, 16.52 (+0.2) e 11° per Ihemeje. Non c'è gioia neanche nel salto in alto femminile, con Alessia Trost ed Elena Vallortigara che si infrangono sulla misura di 1.93. Ancorasu pista di atletica leggera! Lafa una batteria incredibile, pur con qualche errorino nei cambi, e vola in finale col crono die a soli 3 centesimi dai tempi fatti registrare da Cina e Canda, dietro a una Giamaica lanciata ovviamente verso l'oro (37.82). Ora è lecito sognare una medaglia per Jacobs e compagni, anche considerando che le imperfezioni della batteria possono essere oggettivamente limate. Fa scalpore: il 38.10 sarebbe anche tempo utile per centrare l'atto conclusivo, ma il Giappone (38.16) chiude 3° la propria batteria ed estromette così gli americani a termini di regolamento., dominata da un incredibile Ryan Crouser (oro con 23.30, nuovo record olimpico). L'italiano disputa un'ottima finale e chiude al 5° posto, con 21.41 che è la miglior prestazione personale mai fatta registrare. Un po' diinvece per la. Entrambi non riescono a volare oltre i 17 metri, misura che avrebbero comunque agilmente nel gambe, e chiudono così la loro finale dopo 3 salti: 16.85 (+1.0 di vento) e 9° posto per Dallavalle, 16.52 (+0.2) e 11° per Ihemeje. Non c'è gioia neanche nel, conche si infrangono sulla misura di 1.93.

Le altre gare

Record italiano anche per le Azzurre nella 4x100 femminile. L'Italia chiude in 42.84 e per un soffio non centra la finale tramite il ripescaggio, complice anche la presenza nella semifinale più complicata (con Gran Bretagna, Stati Uniti e Giamaica). Un gran tempo per il quartetto formato da Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana, che riscrivono un'altra pagina dei record per l'atletica italiana. Scritto delle staffette, fa notizia anche la finale dei 110 metri ostacoli maschili. Il grande favorito, la statunitense Grant Holloway, parte fortissimo ma si pianta di colpo agli 80 metri, favorendo così la rimonta del giamaicano Hansle Parchment, il quale si mette così al collo l'oro col crono di 13.04. A completare il podio un altro giamaicano, Ronald Levy, bronzo in 13.10. Spettacolo nella finale del lancio del peso maschile, vinta dal già citato Crouser. Il fenomeno statunitense migliora in tutti e sei i lanci il record olimpico stabilito a Rio de Janeiro 2016 (22.52), lanciando vicinissimo al record del mondo (23.37) che egli stesso detiene. Joe Kovacs (Stati Uniti) e Tomas Welsh (Nuova Zelanda) devono così "accontentarsi" della lotta per la medaglia d'argento. Il neozelandese fa 22.47, primato personale in stagione, ma Kovacs centra il 22.65 che vale il 2° gradino del podio. Infine, imprendibile Pedro Pichardo nella finale del salto triplo maschile. Il portoghese decolla letteralmente per un grande 17.98 (record nazionale) e si mette al collo un oro quasi mai in discussione. Argento per Yaming Zhu (Cina) e storico bronzo per Hugues Fabrice Zango, il quale regala al Burkina Faso la prima medaglia olimpica della sua storia.

L'ITALIA DI JACOBS IN FINALE NELLA STAFFETTA 4X100! LA GARA

