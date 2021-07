Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 2a giornata | Sessione mattutina 01:50-05:03 Live

2:52 - Parte male Stecchi

Claudio Stecchi sbaglia già a 5.30 nell'asta. Inizia in salita la sua qualificazione.

2:48 - Ecco gli 800 maschili

Iniziano le batterie degli 800 maschili. Sono sei, ma non ci sono azzurri in gara.

2:45 - Perkovic già davanti

Nel disco femminile serve superare i 64 metri per avere la certezza della qualificazione. La croata Sandra Perkovic, campionessa a Londra e Rio, ci va vicino con 63.75. Bene anche la tedesca Pudenz (63.53).

2:39 - Pedroso qualificata, fuori Marchiando

Yadisleidis Pedroso viene ripescata e ci sarà in semifinale nei 400 ostacoli. Niente da fare per Eleonora Marchiando.

2:33 - Iniziato il disco, a breve debutta Duplantis

Sono iniziate le qualificazioni del disco femminile, con la nostra Daisy Osakue. A breve debutta una delle stelle dell'atletica di Tokyo 2020: Armand Duplantis, recordman del salto con l'asta. Lo svedese salta nel gruppo B, nel gruppo A c'è il nostro Stecchi. Serve un 5.80 per la qualificazione diretta.

2:25 - Marchiando rischia

Solo sesta Eleonora Marchiando, che verosimilmente non riuscirà a qualificarsi. Impressiona Femke Bol, una delle favorite.

2:15 - Pedroso ai ripescaggi

Yadisleidis Pedroso aveva chiuso quinta la sua batteria, ma con 55.57 può sperare nel ripescaggio.

2:13 - Brava Olivieri

Linda Olivieri si qualifica per la semifinale dei 400 ostacoli! L'azzurra chiude eguagliando il personale di 55.54 ed è quarta in rimonta. Brava!

2:08 - Secondo giorno per l'atletica

Torna in scena l'atletica,con tante gare di qualificazione in questa seconda mattina di gare. Questo il programma e gli italiani in gara: 400 metri ostacoli donne (Yadisleidis Pedroso, Eleonora Marchiando, Linda Olivieri), salto con l'asta uomini (Claudo Stecchi), 100 ostacoli donne (Luminosa Bogliolo, Elisa Maria Di Lazzaro), disco donne (Daisy Osakue), 800 metri uomini, 100 metri uomini (turno preliminare).

