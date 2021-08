Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 4a giornata | Sessione mattutina 01:49-04:57 Live

3:29 - Cominciano anche le batterie dei 200

Tornano in scena alcune delle velociste viste nei 100 metri, oggi si comincia coi 200. Subito in corsa la nostra Gloria Hooper.

3:22 - Echevarria apre le danze

Il cubano Echevarria è il primo a saltare. Concede quasi 40 centimetri allo stacco e atterra a 8.09. Subito dopo 7.96 per lo spagnolo Caceres.

3:13 - Sta per iniziare la finale del lungo

Alle 3:20 comincia la prima finale di questo Day 4 dell'atletica: il lungo maschile. In corsa anche il nostro Filippo Randazzo, che in qualificazione ha saltato 8.10. Questi gli altri finalisti: Juan Miguel Echevarria (Cuba), Eusebio Caceres (Spagna), Thobias Montler (Svezia), Tajay Gayle (Giamaica), Changzhou Huang (Cina), Kristian Pulli (Finlandia), Fabian Heinle (Germania), Juvaughn Harrison (Stati Uniti), Miltiadis Tentoglu (Grecia), Yuki Hashioka (Giappone), Maykel Masso (Cuba).

3:04 - Kypiegon in scioltezza

Tutto facile per Kypiegon, che vince la batteria in 4.01.40 con estrema facilità.

2:59 - Terza batteria 1500, senza italiane

Non ci sono più italiane, ma è tempo della terza batteria dei 1500 femminili. In gara la kenyana Faith Kypiegon, campionessa olimpica di Rio.

2:53 - Sabbatini si qualifica! Pazzesca Hassan

Gaia Sabbatini corre in 4.05.41 e si qualifica in scioltezza per la semifinale con il quarto posto! Brava! Incredibile l'olandese Sifan Hassan, la favorita, che cade all'ultimo giro e con una rimonta pazzesca riesce a qualificarsi direttamente vincendo la batteria.

2:46 - Seconda batteria 1500

Si prosegue con la seconda batteria dei 1500 femminili. C'è anch la nostra Gaia Sabbatini!

2:40 - Del Buono lontana

Finisce lontana dalle prime Federica Del Buono, sarà dura qualificarsi. Chiude undicesima in 4.07.70. Vince la canadese Gabriela Debues-Stafford in 4.03.70. Qualificate anche Laura Muir, Winny Chebet, Sara Kuivisto, Freweyni Gebreezibeher e Kristiina Maki.

2:34 - Prima batteria dei 1500 donne

Si parte anche con la seconda gara di oggi, i 1500 femminili. Prima batteria. Si qualificano le prime sei di ogni batteria più sei tempi di ripescaggio. C'è subito Federica Del Buono.

2:26 - Due già qualificati nel martello

Ci sono stati già due lanci che hanno garantito l'accesso diretto alla finale: quello del francese Quentin Bigot (78.73) e quello dell'ucraino Mykhaylo Kokhan (78.36).

2:17 - In corso il martello uomini

Si parte con le qualificazioni del martello maschile, gruppo A. Non ci sono italiani al via. Per qualificarsi direttamente alla finale serve lanciare oltre i 77.50 metri.

2:08 - Quarta giornata per l'atletica

Buonanotte amici di Eurosport! Dopo la giornata più incredibile di sempre per l'atletica italiana siamo pronti per la quarta giornata di gare. Due finali in programma nella sessione mattutina: il salto in lungo maschile (con Filippo Randazzo) e i 100 ostacoli femminili. Ci sono anche le batterie del martello maschile, dei 1500 (Federica Del Buono e Gaia Sabbatini) e dei 200 femminili (Gloria Hooper e Dalia Kaddari).

