Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 4a giornata | Sessione serale 11:45-15:03 Live

14:52

L'etiope Taya al comando in una gara a ritmo serrato ma non insopportabile. Vedremo se qualcuno proverà a far saltare il banco.

Tokyo 2020 L'atletica a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 09:15

14:46

Piccolo infortunio per Morris, dopo l'asta spezzata dello scorso tentativo. Gara sfortunata per la statunitense.

14:42

Gran rischio intanto nel salto con l'asta per l'americana Morris, a cui si è letteralmente spezzata l'asta. Solo tanta paura per lei.

14:39

Tutto pronto per la partenza dei 5000 femminili, gara che doveva concludere il programma odierno. Al via anche l'azzurra Battocletti.

14:33

Ripresa nel frattempo la finale del disco femminile. Osakue è già fuori e chiudera dodicesima.

14:26

Il marochhino El Bakkali vince a sorpresa i 3000 siepi maschili in 8.08.90. Etiopi battuti, con Girma che finisce secondo davanti al keniano Kigen.

14:18

Ritmo molto basso in questi primi 1000 metri. Gara molto tattica.

14:12

Partita nel frattempo la finale maschile, attesisima, dei 300 m siepi. Ci sono anche i due azzurri Wahed Zohglami al via, senza aspettative di podio.

14:06

Leggermente calata la pioggia sullo Stadio Olimpico. Alle 14:10 ci sarà un check per le atlete del lancio del disco.

14:01

Pedroso quinta e fuori dalla finale. Batteria vinta dall'olandese Bol in 53.91. Ricordiamo che la pista è completamente bagnata ed i tempi ne sono chiaramente influenzati.

13:56

Pedroso nella terza semifinale dei 400 ostacoli femminili. Attenzione all'olandese Bol.

13:51

Continua a piovere copiosamente. Non è chiaro se si riprenderà con le finali di disco e asta.

13:45

Nel temporale di Tokyo, la statunitense Muhammad vince la prima batteria in 53.30.

13:40

SOSPESE LE FINALI DI ASTA E DISCO. Si continua a correre in pista, con Olivieri nella semifinale dei 400 ostacoli femminili.

13:36

INIZIA A PIOVERE COPIOSAMENTE A TOYO. Pedana di asta e disco completamente bagnate. Si potrebbe interrompere la sessione.

13:31

Gardiner vince a sorpresa in 44.14, davanti a Norman. Out clamorosamente il campione olimpico in carica sudafricano. Fuori dalla finale Re.

13:28

Attenzione all'americano Norman ed al sudafricano Van Niekerk nell'ultima delle 3 semifinali dei 400 metri piani uomini.

13:23

Lancio nullo per la bicampione in carica Petkovic, ora quinta in classifica.

13:19

Seconda semifinale dei 400 metri che lascia aperti i sogni di finale dell'azzurro Re, ancora in corsa per essere ripescato.

13:14

Allman che infiamma subito la finale del lancio del disco. 68.98 per la statunitense che vola al comando con tre metri di vantaggio

13:10

43.88 per James, 43.93 per Zambrano. Super crono per loro e finale già centrata. Davide Re chiude in 44.94 (miglior crono dell'anno per lui):

13:05

Prima delle tre semifinali dei 400 metri maschile. Subito presente l'azzurro Davide Re, non in grandissima condizione.

13:01

Comincia anche la finale del lancio del disco femminile. Ci sarà l'azzurra Osakue. Attenzione soprattutto alla Perkovic, a caccia del terzo oro consecutivo ai Giochi.

12:55

In atto intanto la finale del salto con l'asta femminile.

12:49

Premiazione dei 100 ostacoli femminili, con il successo della portoricana Camacho-Quinn.

12:43

Terza semifinale di questi 200 metri femminili che premiano invece l'ivoriana Ta Lou in 22.13.

12:37

THOMPSON STELLARE! La jamaicana vola a 21.66 e vince la batteria. Seconda Mboma, con il nuovo record mondiale juniores della distanza.

12:32

Tutto pronto ora con la seconda semifinale. Attenzione all'americana Thomas.

12:25

Prima semifinale dei 200 metri femminili. Fraser-Pryce la domina in 22.13 e vola in finale.

12:18

Ultima premiazione prima dell'inizio vero e proprio delle gare ora. Stiamo assistendo all'inno greco dopo la vittoria ellenica nel salto in lungo maschile.

12:13

Si parte dunque con la finale del lancio del disco femminile.

12:08

Non ci crede Gianmarco Tamberi, totalmente incredulo sul gradino più alto del podio.

12:05

Ora invece la premiazione del salto in alto, con Barshin e Tamberi che festeggeranno insieme il successo olimpico.

12:02

Inno nazionale italiano all'Olimpico di Tokyo! Marcel Jacobs con mano sul petto e occhi lucidi!

12:00

Cambio di programma e premiazione dei 100 metri che viene anticipata. Momento di gloria per Marcel Jacobs che è finalmente arrivato!

11:55

Attesa poi per le finali del lancio del disco e del salto con l'asta femminile.

11:50

Dopo gli azzurri, ci sarà la premiazione del salto triplo femminile e poi si inizierà con questa sessione serale numero 4 in quel di Tokyo.

11:45

Ci siamo! Tra 10 minuti la premiazione di Gianmarco Tamberi. Alle 12:00 quella di Marcel Jacobs. Sentiremo per due volte l'inno azzurro allo Stadio Olimpico.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora!

SPORT EXPLAINER: Salto in alto

Tokyo 2020 L'oro di Jacobs fa impazzire le voci di basket e Beach Volley UN' ORA FA