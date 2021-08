L'impresa di Marcell Jacobs ha fatto subito il giro del mondo e dei social. Sportivi, politici, ex velocisti e semplici amanti dello sport hanno voluto esprimere un pensiero sull'oro del campione italiano che ha tagliato il traguardo davanti a tutti registrando un tempo di 9 secondo e 80 centesimi.

La vedova Mennea, Manuela Olivieri (oro olimpico a Mosca nei 200m)

“Per me è un’emozione perché immagino la felicità di Jacobs, è una grande gioia vedere un ragazzo italiano vincere l’oro nei 100 metri. Io vedevo tutte le gare con Pietro, lui era bravissimo e commentava con grande competenza quello che vedevamo. Già la finale era un grande risultato, ma quello che è successo è ancora più bello. Pietro mi raccontava i sacrifici per arrivare all’Olimpiade, anche perché sai che poi dovrai aspettare altri quattro anni per tornare a gareggiare. La velocità è una disciplina universale come diceva lui, perché tutti possono correre e quest’oro è davvero una emozione unica".

Tokyo 2020 L'atletica a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 09:15

Livio Berruti (oro olimpico a Roma 1960 nei 200 metri)

“Per l’atletica italiana è il giorno più bello. Jacobs ha dimostrato di essere un campione vero, ha saputo migliorarsi ogni volta senza farsi travolgere dalle pressioni. Si è controllato, non si è fatto prendere dalla tensione. E’ stato bravo soprattutto per il modo in cui ha vinto”.

Sara Simeoni (oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca nel 1980)

"L'atletica italiana aveva bisogno di rimettere dei puntini sulle 'i' e ha dimostrato che c'è". Lo ha detto Sara Simeoni, oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca. Il fatto che Tamberi sia riuscito a riportare il salto in alto sul podio olimpico, è una cosa che mi ha fatto veramente piacere, mi sono emozionata. A seguire è arrivato l'oro di Jacobs, che è una ragazzo con delle potenzialità enormi"

Il post di Sofia Goggia

"Oggi credo che sia la più grande giornata di sempre dello Sport Italiano . E credo, anche, che resterà come tale… per sempre!!"

Il post di Roberto Mancini

“La storia siete voi. Fantastiche tutte le medaglie di questi Giochi Olimpici”

Il post di Giorgio Chiellini

"Un abbraccio a metà strada tra il mito e la storia. Complimenti ragazzi"

Il post di Ivan Zaytsev

"Anni di sacrifici per fare la storia dello sport italiano! Mi avete fatto piangere di gioia. Onore a voi, siete campioni olimpici! Vi voglio bene!"

Magari chi è libero può farsi un giro per vedere tweet e reazioni di ex atleti e sprinter... Leggo in giro di Berrutti, vedova Mennea, Johnson non sono se ci sono altri tweet illustri

aaa

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Salto in alto

Tokyo 2020 JACOBS-TAMBERI, GIOIA E ABBRACCI DAVANTI ALLA TV SVEDESE 16 MINUTI FA