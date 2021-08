oro olimpico. Il 27enne di Casalmaggiore è stato protagonista con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu del trionfo azzurro nella 4x100 maschile di atletica . Una gara indimenticabile, un successo che ha emozionato anche. La signora fa la badante a Parma e ha raccontato il momento in cui ha visto il figlio all'opera. "Ho seguito la gara con la famiglia per cui lavoro.. Sono davvero molto contenta. Non vedo l'ora che ritorni per festeggiarlo. L'ultima volta che l'ho sentito, come ogni mamma, l'ho incoraggiato dandogli la forza di vincere". In seguito, Veronica era stata invitata alla trasmissione della Rai "Il circolo degli anelli", ma ha rinunciato a partecipare. Il motivo? La notte si occupa di una persona anziana e non voleva abbandonare il suo lavoro.