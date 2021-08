Dodicesima la Osakue nel lancio del disco, mentre Nadia Battocletti ha chiuso all'ottavo posto la finale dei 5000 metri donne. Dopo gli ori ed i fasti della giornata di ieri , l'atletica azzurra è oggi tornata in pista con la quarta sessione serale di gare in quel di Tokyo. Numerosi gli italiani al via delle varie discipline, con tuttavia pochi risultati degni di nota dei rappresentanti del Bel Paese.

Giornata che si è aperta con le semifinali dei 200 metri femminili, nelle quali sono state eliminate le azzurre Dalia Kaddari e Gloria Hooper. A seguire, estromesso dalla finale dei 400 metri uomini anche Davide Re, nonostante un più che positivo 44.94. Eliminate infine, allo stesso modo, Yadisleidis Pedroso (55.80) e Linda Olivieri (57.03) nelle semifinali dei 400 metri ostacoli femminili.

Nadia Battocletti dopo l'arrivo della batteria dei 5000 Credit Foto Getty Images

Accesso in finale negato anche a Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nella lunghissima (c'è stata quasi un'ora di interruzione causa pioggia) prova di qualificazione del salto con l'asta femminile. Nel finale di serata il marocchino El Kaddari si è aggiudicato invece i 3000 siepi in 8'08"90, in una prova in cui gli azzurri Zoghlami e Abdelwahed hanno concluso rispettivamente al nono ed al quattordicesimo posto.

Nelle due finali più attese dall'Italia, l'olandese Hassan ha trionfato in 14'36"79 nei 5000 metri donne, grazie ad un sontuoso sprint nel finale. Accelerazione finale che è invece mancata a Nadia Battocletti, brava comunque a concludere in 14'46"29 (nuovo primato personale) e a piazzarsi in ottava piazza. Prova invece più opaca per Daisey Osakue, dodicesima con il suo 59.97 nella finale del lancio del peso femminile vinta dalla statunitense Allman.

